Първа номинация за ВСС от следователите. Издигнаха Петко Петков от националното следствие

Следователи от Националната следствена служба и следствените отдели в страната издигнаха за ВСС Петко Петков - следовател от специализиран отдел 02 „Криминален" в Националната следствена служба.

Това е първа номинация за ВСС от квотата на следователите. Те имат един свой представител в Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Ще избират на 21 ноември.

Съдиите номинираха 20 за Съдийската колегия, прокурорите 25 за прокурорската колегия. От парламента номинирани са издигнати 20 души, като Румен Миланов от ПБ направи и собствена номинация.

Петко Петков има над 33 години професионален стаж и започва кариера си през 1995 г. като „последователно заема длъжностите помощник следовател в Районна следствена служба - Елин Пелин, следовател в Районна следствена служба - Елин Пелин и заместник ръководител, изпълняващ функциите на ръководител на Районна следствена служба град Костинброд". От 1998 г. е следовател в стопанския отдел на Столична следствена служба, а от 2000 г. е ръководител на Осмо териториално отделение. В периода от 2002 г. до 2010 г. е директор на Окръжна следствена служба Благоевград и директор на Столична следствена служба. През 2010 г. е избран за заместник-директор на НСлС, като от 2014 г. и до настоящия момент е следовател там.

В предложението е посочено, че кандидатът има богат опит, задълбочени знания и умения, „действа оперативно при вземане на решения в сложна и бързо изменяща се обстановка", притежава „високи междуличностни умения и всеотдайност и поема отговорност за взетите решения". Отражение на това са многобройните му разследвания по дела с висока степен на обществена опасност и проведените обучения в страната и чужбина. Участвал е като автор и съавтор на методиките на НСлС за разследване на тероризъм и финансиране на тероризъм, за произшествия в железопътния транспорт и за разследване на взривове. Ръководил е два проекта, реализирани от ПРБ по ОПАК и ОПДУ за изграждане на ядрото на ЕИСПП и надграждане на информационните системи на Прокуратурата, бил е ръководител на проекти по ОПДУ и Норвежкия финансов механизъм, реализирани от Камарата на следователите в България, чийто председател е до 2023 г., като са издадени Наръчник за разследване на престъпления с висока обществена опасност и Сборник от материали за борбата срещу домашното насилие. Той е участвал в работни групи по проекти за изменение на ЗСВ, НК и НПК.

Обърнато е внимание на инициативността и постоянството му за обезпечаване на материалната база на ОСлС – Благоевград и на СтСлС, както и на заслугата му за отстояване статута и правомощията на младшите следователи. Изтъкнато е, че в резултат на неговите усилия и на екип от следователи и членове на ВСС, „този традиционен институт от структурата на българската съдебна власт беше възстановен през 2016 г. като една незаменима по своята полезност школа".