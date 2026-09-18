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И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска от шефа на ДАНС справката със сигналите за корупция

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Шефът на ДАНС Пламен Тончев и и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска от шефа на ДАНС Пламен Тончев да предостави пълната справка с данните за сигналите, представени по време на брифинг в Министерския съвет днес, посветен на борбата с корупцията. По рано през деня той прочете дълъг списък от сигнали, които агенцията, е изпратила на държавното обвинение, но не е получила уведомление какво се случва по тях.   

След получаването на информацията ще бъдат разпоредени незабавни действия на прокурори от Върховната касационна прокуратура за проверка на хода на работата по посочените сигнали, както и за оказване, при необходимост, на методическа помощ на наблюдаващите прокурори.

От административните ръководители на компетентните прокуратури ще бъде изискана информация за всички посочени преписки и досъдебни производства. След анализ на получените данни ще бъдат предприети действия в рамките на законовата компетентност за осигуряване на ефективно, обективно и срочно разследване.

При наличие на достатъчно доказателства за извършено престъпление ще бъдат предприети действия за ангажиране на наказателната отговорност на лицата, за които са налице законовите предпоставки.

От прокуратурата посочват, че ще продължат взаимодействието с компетентните органи в противодействието на корупцията, като ще бъдат спазвани законът, независимостта на прокурорите, правата на гражданите и изискванията за пълно, всестранно и обективно изясняване на обстоятелствата по всеки случай.

Шефът на ДАНС Пламен Тончев и и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова

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