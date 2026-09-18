ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран крие бързото възстановяване на подземен обект...

Времето София 28° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23585950 www.24chasa.bg

Обезвредиха 4 невзривени боеприпаса край крепостта „Баба Вида“ (Снимки)

2076
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
КАДЪР: Фейсбук/Сухопътни войски\Land Forces

Специализиран екип от 10-и механизиран батальон на Сухопътните войски обезвреди четири невзривени боеприпаса, открити при изкопни дейности в района на крепостта „Баба Вида“ във Видин. Това съобщиха от Сухопътните войски на страницата си във фейсбук.

Боеприпасите са открити и унищожени на място при спазване на мерките за безопасност. Те са били силно корозирали и включват 155-милиметров артилерийски снаряд със взривател, едно гюле с диаметър 300 мм и две гюлета с диаметър 70 мм.

В началото на септември беше обезвреден силно корозирал 122-милиметров артилерийски снаряд, открит също при изкопни дейности край крепостта. Заради ниското ниво на река Дунав през юли и август при няколко случая бяха открити и обезвредени невзривени боеприпаси в района на градския плаж „Баба Вида“. 

КАДЪР: Фейсбук/Сухопътни войски\Land Forces
КАДЪР: Фейсбук/Сухопътни войски\Land Forces
КАДЪР: Фейсбук/Сухопътни войски\Land Forces
КАДЪР: Фейсбук/Сухопътни войски\Land Forces

КАДЪР: Фейсбук/Сухопътни войски\Land Forces
КАДЪР: Фейсбук/Сухопътни войски\Land Forces
КАДЪР: Фейсбук/Сухопътни войски\Land Forces
КАДЪР: Фейсбук/Сухопътни войски\Land Forces
КАДЪР: Фейсбук/Сухопътни войски\Land Forces
КАДЪР: Фейсбук/Сухопътни войски\Land Forces
КАДЪР: Фейсбук/Сухопътни войски\Land Forces
КАДЪР: Фейсбук/Сухопътни войски\Land Forces
КАДЪР: Фейсбук/Сухопътни войски\Land Forces
КАДЪР: Фейсбук/Сухопътни войски\Land Forces
КАДЪР: Фейсбук/Сухопътни войски\Land Forces
КАДЪР: Фейсбук/Сухопътни войски\Land Forces

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание