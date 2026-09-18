Обезвредиха 4 невзривени боеприпаса край крепостта „Баба Вида“ (Снимки)

Специализиран екип от 10-и механизиран батальон на Сухопътните войски обезвреди четири невзривени боеприпаса, открити при изкопни дейности в района на крепостта „Баба Вида“ във Видин. Това съобщиха от Сухопътните войски на страницата си във фейсбук.

Боеприпасите са открити и унищожени на място при спазване на мерките за безопасност. Те са били силно корозирали и включват 155-милиметров артилерийски снаряд със взривател, едно гюле с диаметър 300 мм и две гюлета с диаметър 70 мм.