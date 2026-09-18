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Старт на мащабен проект за 4,2 млн. евро за обновяване на най-големия парк в Благоевград

Тони Маскръчка

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Кметът Методи Байкушев представи проекта за обновяване на парк "Бачиново".

Започват строително-монтажните работи за реконструкция и обновяване на най-големия крайградски парк "Бачиново" в Благоевград. Стойността е 4 157 716 евро, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ, от която 2 910 401 евро е финансирането от ЕС по Програма „Развитие на регионите 2021–2027 г.", а останалата част е от републиканския бюджет, обяви кметът Методи Байкушев.

Проектът обхваща района от началото на Aлеята на здравето до езерото и зелените площи около него. 
Предвижда се реконструкция и разширяване на съществуващите алеи и пъмп трак-а, обогатяване на растителността, изграждане на нови пешеходни и велосипедни маршрути, зони за отдих, нов мост, детски и спортни площадки и поливни системи, както и инсталиране на енергоспестяващо осветление и системи за видеонаблюдение.

Новият междинен мост ще улесни преминаването между различните части на парка. Предвидено е разширяване на поливната система, в основната зона и изграждане на стоянка за велосипеди.

Обновяването ще обхване както местата, които хората използват ежедневно, така и инфраструктурата, която остава на заден план, но е важна за поддържането и нормалното функциониране на парковото пространство.
„Нашата идея е да запазим характера на парка такъв, какъвто е, а именно парк в естествена среда. Там, където се е оформил като любимо място, намесата ни да бъде минимална или изобщо да я няма. Намесваме се единствено в части, които никога не са били развити, където е имало неуспешни опити за изграждане на паркова среда или които с времето са били разрушени", заяви кметът Байкушев.

Строително-ремонтните дейности ще се извършат на два етапа. Първият обхваща зоната при въжения мост, откъм пътя за с. Бистрица, и зоната до бейзболното игрище.
Реконструкцията в тази зона започва с изграждането на нов мост с прилежащи площадки, нова зона с комбинирано стрийт фитнес съоръжение и тенис маси. Ще бъде разширена зоната за отдих и ще бъде засадено ново озеленяване. На южния бряг на р. Бистрица се предвижда оформяне на площадка за отдих и облагородяване с естествена настилка на съществуващата пътека, водеща към зоната на езерото.

За гарантиране на безопасността на хора и автомобили по време на строително-ремонтните дейности от понеделник, 21 септември, движението в тези две зони ще бъде ограничено. Достъпът до пешеходната алея няма да бъде затварян.

Кметът Методи Байкушев представи проекта за обновяване на парк "Бачиново".

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