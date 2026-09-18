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Три хотела от комплекса приеха участниците, а изкачването на върха се превърна в символ на общата цел

Близо 400 души събра мащабен тиймбилдинг в Мальовица. Участниците бяха настанени в трите хотела на комплекса, а програмата съчета професионални занимания, почивка и предизвикателства сред природата на Рила.

Кулминацията на събитието беше общото изкачване на връх Мальовица.

Близо 400 души покориха връх Мальовица в мащабен тиймбилдинг

Групата премина маршрута стъпка по стъпка, като участниците си помагаха и се подкрепяха по пътя. Така достигането до върха се превърна не само във физическо изпитание, но и в символ на екипната работа и усилията за постигане на обща цел.

„Когато хората споделят едно предизвикателство извън офиса, комуникацията и екипният дух се изграждат по естествен начин. А когато финалът е покорен връх, усещането за общо постижение остава дълго след края на събитието", коментираха организаторите.

Мальовица предлага условия както за големи корпоративни прояви, така и за по-малки екипни формати. Комплексът разполага с три хотела, конферентни зали, два релакс центъра и Музей на алпинизма. Това позволява работната програма да бъде съчетана с различни активности, неформално общуване и възстановяване.

Предимство на мястото е и близостта до планината. Излизането от обичайната работна среда дава възможност на колегите да се опознаят в различни ситуации, да споделят нови преживявания и да изградят по-силна връзка помежду си.

Близо 400 души покориха връх Мальовица в мащабен тиймбилдинг

Съчетанието от възможности за настаняване, конферентна инфраструктура и занимания сред природата превръща Мальовица в подходяща дестинация за корпоративни събития през различните сезони.