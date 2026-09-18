Сандов за обвинението си: Не ми е връчено нищо. Не се притеснявам

Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов заяви пред БНР, че не е получил съобщение от прокуратурата да е привлечен като обвиняем.

По-рано днес Софийската градска прокуратура обвини Сандов за подписания от него договор за сътрудничество на министерството на околната среда и водите с неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии". Той е подписан на 8 февруари 2022 година, когато той е бил екоминистър.

"Не ми е връчено нищо, но предполагам, че става въпрос за подписването на това рамково споразумение с НАКЗТ, което обаче по никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощията на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случая със тази организация. Нито пък води до някакви облаги, но именно това, чета от прессъобщението на прокуратурата, че ще бъде в основната на обвинението към мен, от което аз, разбира се, не се притеснявам. Единственото, заради което се притеснявам, че поредна предизборна кампания ще мине през политическото участие на прокуратурата в нея".

Сандов коментира и твърдението на прокуратурата, че чрез споразумението с "Национална агенция за контрол на защитените територии" е била осигурена облага под формата на достъп до земи около "Тодорини кукли" в Стара планина:

"Това категорично не е вярно. Първо, министерството няма земи там. Второ, няма как това споразумение, което е рамково и просто коментира възможности за сътрудничество, да предостави изрично какъвто и да е достъп - изричен или индивидуален на тези хора и на тази организация до някакви земи. Така че това е абсолютно невярно и няма как да бъде доказано".

Според прокуратурата "действията са били извършени с цел да се набави облага за неправителствената организация, изразяваща се в осигуряване на достъп и възможност за ползване на район и земи около рид „Тодорини кукли" в Стара планина. Вследствие на това са настъпили значителни вредни последици".

Неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии" е създадена от Ивайло Калушев, Ивайло Иванов - Ивей, Дечо Василев, Пламен Статев, Николай Златков и от родителите на Калушев.

Съгласно обвинението чрез споразумението на организацията на Калушев са били възложени правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони.