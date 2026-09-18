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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23586049 www.24chasa.bg

Иззеха 414 спортни стоки менте от магазин в Добрич

Дияна Райнова

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Иззеха 414 спортни стоки менте от магазин в Добрич Снимка: Pixabay

414 спортни стоки менте са иззети от магазин в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 16 септември в дирекцията на МВР в Добрич е получена информация за продажба на стоки, носещи логото на търговски марки, без съгласието на притежателя на изключителното право.

Извършена е проверка в търговски обект в града. На място е установена 61-годишна жена - известна на МВР. Задържана е за 24 часа. Иззети са 414 броя. спортни стоки носещи логото на известни търговски марки.

Образувано е досъдебно производство.
Още от началото при проверки на полицията в търговски обекти в Добрич, Балчик, Каварна, Албена, Кранево бяха иззети различни количества спортни стоки – от 100 до 1000 броя.

Иззеха 414 спортни стоки менте от магазин в Добрич Снимка: Pixabay

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