Иззеха 414 спортни стоки менте от магазин в Добрич

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414 спортни стоки менте са иззети от магазин в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 16 септември в дирекцията на МВР в Добрич е получена информация за продажба на стоки, носещи логото на търговски марки, без съгласието на притежателя на изключителното право.

Извършена е проверка в търговски обект в града. На място е установена 61-годишна жена - известна на МВР. Задържана е за 24 часа. Иззети са 414 броя. спортни стоки носещи логото на известни търговски марки.

Образувано е досъдебно производство.

Още от началото при проверки на полицията в търговски обекти в Добрич, Балчик, Каварна, Албена, Кранево бяха иззети различни количества спортни стоки – от 100 до 1000 броя.