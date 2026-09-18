Спряха опит за измама с жилище за над 1 млн. евро в идеалния център на София (Снимки)

Опит за имотна измама с апартамент за над 1 милион евро, намиращ се в идеалния център на София, бе спрян при акция на СДВР. Тя била на отдел "Икономическа полиция".

За да придобият имота от около 140 квадратни метра мошениците - двама мъже и жена, написали фалшиво саморъчно завещание. Представили го в нотариална кантора. От СДВР научили, а графологична експертиза потвърдила, че то е фалшиво. Освен това се оказало, че починалия има живи наследници извън страната. Установено е и че той има живи наследници, които се намират извън страната.

На 16 септември прехвърлянето на апартамента било спряно. В нотариална кантрора са задържани трима души – двама мъже и жена. Двама от тях са с множество криминални прояви. Извършени са претърсвания на адреси и автомобили и други процесуално-следствени действия за документиране на престъпната дейност.

След доклад на материалите в Софийската районна прокуратура тримата са обвинени и задържани за срок до 72 часа.