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Спряха опит за измама с жилище за над 1 млн. евро в идеалния център на София (Снимки)

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Тримата били задържани на 16 септември.

Опит за имотна измама с апартамент за над 1 милион евро, намиращ се в идеалния център на София, бе спрян при акция на СДВР. Тя била на отдел "Икономическа полиция".

За да придобият имота от около 140 квадратни метра мошениците - двама мъже и жена, написали фалшиво саморъчно завещание. Представили го в нотариална кантора. От СДВР научили, а графологична експертиза потвърдила, че то е фалшиво. Освен това се оказало, че починалия има живи наследници извън страната. Установено е и че той има живи наследници, които се намират извън страната.

На 16 септември прехвърлянето на апартамента било спряно. В нотариална кантрора са задържани трима души – двама мъже и жена. Двама от тях са с множество криминални прояви. Извършени са претърсвания на адреси и автомобили и други процесуално-следствени действия за документиране на престъпната дейност.
След доклад на материалите в Софийската районна прокуратура тримата са обвинени и задържани за срок до 72 часа.

Тримата били задържани на 16 септември.
Апартаментът струвал над 1 милион евро.
Тримата били задържани на 16 септември.
Апартаментът струвал над 1 милион евро.
Тримата били задържани на 16 септември.
Апартаментът струвал над 1 милион евро.

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