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Гл. секретар на МВР представи новия директор на полицията в Благоевград

Тони Маскръчка

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Новият директор на ОДМВР - Благоевград старши комисар Красимир Кацаров.

Главният секретар на МВР Любомир Николов представи новия директор на ОДМВР-Благоевград старши комисар Красимир Кацаров. Той е назначен за временно изпълняващ длъжността от министъра на вътрешните работи.

Старши комисар Красимир Кацаров е роден през 1973 година. Завършил е магистратура специалност „Финанси" в ЮЗУ „Неофит Рилски" в Благоевград. В системата на МВР е от 2001 година, като до 2010 година е разузнавач в „Икономическа полиция", а от 2010 година е началник сектор „Противодействие на икономическата престъпност" при ОДМВР-Благоевград.

Кацаров зае мястото на Илия Тупаров, който бе на поста близо 4 месеца, но бе отстранен от министър Иван Демерджиев след задържането на екоактивистката Гергана Петрова по време на посещението на премиера Румен Радев в наводненото село Струмяни.

Новият директор на ОДМВР - Благоевград старши комисар Красимир Кацаров.

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