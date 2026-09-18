Община Казанлък осигурява над 1 милион евро за общинската си болница

Община Казанлък осигури за общинската си болница "Д-р Христо Стамболски" инвестиция от над 1 милион евро по програма "Развитие на регионите". С парите болницата ще се сдобие с рентген, преносим рентген, централна кислородна инсталация, оповестителна и пожароизвестителна система, 10 инфузионни помпи и 10 бактерицидни лампи, съобщиха от пресцентъра на общината.

Ще бъдат реновирани помещенията за работа с медицинска апаратура за ранна диагностика и превенция на различни заболявания. Предвижда се още да бъде подобрена енергийната ефективност на сградата, включително чрез изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление, както и да се обновят осветлението и електроразпределителната мрежа.

Общината ще предостави други 50 000 евро на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" за закупуване на нов медицински апарат. Средствата бяха утвърдени с решение на общинския съвет. С тях ще бъде осигурен видеоендоскоп, който се използва от лекарите за визуален оглед и диагностика на труднодостъпни зони от човешкото тяло.

Това е поредната стъпка в подкрепа на развитието на лечебното заведение и обновяването на инфраструктурата и медицинското оборудване, коментират от общината. В бюджета й са заложени общо 75 000 евро, като с 20 400 евро от тях вече беше закупена нова операционна маса за отделението по травматология и ортопедия.

Община Казанлък осигурява и 21 000 евро за подкрепа на млади лекари – специализанти на трудов договор, както и медицински сестри и акушерки, които се обучават или вече са част от екипа на болницата.