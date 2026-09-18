Вижте седмичния отчет на община Русе

СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

14 - 18 септември 2026 г.

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- извършен бе основен ремонт по тротоара пред ПГ по речно корабостроене и корабоплаване;

- започнаха вътрешни ремонти на пасарелката над бул. „България" – шпакловане, боядисване, подмяна на плочки;

- започнаха дейности по изграждане на ново парково осветление в Парка на младежта;

- завършиха последните дейности по цялостното асфалтиране на ал. „Роза";

- извършени бяха локални ремонти на единични разрушения по пътните настилки на места по ул. „Борисова", бул. „Неофит Бозвели", кв. „Чародейка", бл. „119", бл. „114", бл. „115";

- отстранени бяха опасни пропадания по ул. „Зайчар", ул. „Димитър Анастасов", кв. „Чародейка", бл. „119", ул. „Митрополит Григорий";

- ремонтирани бяха дъждоотвеждащи шахти на кея;

- положен бе топъл асфалт по пътя Мартен – Николово;

- извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по ул. „Цариград", кв. „Родина", бл. „Балатон", ул. „Измаил", ул. „Поп Богомил", ул. „Хан Крум", ал. „Възраждане", бул. „Липник" , кв. „Здравец", бл. „Жерав", кв. „Дружба" 3, бл. „5" и бл. „6", бл. „Вежен", Парк на младежта;

- монтирани бяха соларни лампи в с. Бъзън;

- обезопасена бе разделителната ивица на бул. „Цар Фердинанд";

- монтирана бе 44 м. еластична ограда;

- монтирани и подменени бяха 58 нови пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- извършени бяха текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на ул. „Борисова" с ул. „Бозвели";

- положена бе пътна маркировка на ул. „Шипка", до ДГ „Слънце", ул. „19-ти февруари", бул. „Липник", при МГ „Баба Тонка", ул. „Иван Вазов", ул. „П. Р. Славейков", пешеходни пътеки в с. Басарбово, при ОУ „Олимпи Панов", на кръстовището на ул. "Чипровци" с ул. „Сърнена гора, пред ДГ „Звездица" на ул. „Изола планина";

- по график бяха измити бул. "Съединение", ул. "Св. Наум", кръговото кръстовище при УМБАЛ „Канев", ул. "П. Хитов", ул. "Рила", ул. "Оборище", ул. "Сливница", бул. "Придунавски", бул. "Цар Фердинанд", ул. "Солун", ул. "Ниш", ул. "Вардар", ул. "Щип", ул. "Драма", ул. "Сяр", ул. "Митрополит Григорий", ул. "Цветница", ул." Добрич", ул. "Неофит Рилски", ул. "Борислав", ул. "Антим", ул. "Св. Георги", ул. "Сент Уан", ул. "Йосиф Цанков", ул. "Йосиф Дайнелов", ул. "Стефан Стамболов", ул. "Николаевска", ул. "Даме Груев", ул. "Никола Вапцаров", бул. "Гоце Делчев", бул. "Васил Левски", бул. "Скобелев", ул. "Княз Дондуков- Корсаков";

- от 16 до 18 септември в населените места и кварталите на територията на община Русе бе извършено наземно третиране срещу комари;

- продължава работата на мобилните центрове за приемане на отпадъци на територията на Русе, които работят от понеделник до петък на:

- ул. „Щип" /понеделник/;

- ул. „Родопи" - между бл. „Бабуна планина" и бл. „Руй планина" /вторник/;

- ул. „Димчо Дебелянов" 2А /сряда/;

- ул. „Муткурова" 86 - зад бл. „Цюр" 3 /четвъртък/;

- бул. „Христо Ботев" - до бл. „13" - /петък/;

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 11 кучета, осиновени бяха 11 кучета и бе извършена кастрация на 20 кучета. Извършена бе ваксинация на 19 кучета. Върнати по места бяха 7 обработени безстопанствени кучета;

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- продължава подготовката на церемонията по случай 118 г. от обявяването на Независимостта на България;

- с тържествена церемония бе открит бюст-паметникът на княз Александър I Батенберг" на едноименния площад;

- проведени бяха работни срещи и подготовка на договорите за субсидиране на народните читалища, обобщена бе информация за ремонтни дейности през 2027 г.;

- продължава подготовката на концерта на Ара Маликян, който ще се състои на 10 октомври в зала „Арена Русе";

- приети бяха отчети за изпълнението на проектите по Програма „Култура" 2026 и предложения за конкурса за девиз;

- изготвени бяха договори за осигуряване на безплатен транспорт на ученици на територията на община Русе;

- изготвени бяха карти за определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини и общинските центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Русе за учебната 2025/2026 г.;

- обобщени бяха сведения за децата, записани в първи клас, в съответствие с правилата за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе;

- изготвено бе допълнение към предложението относно групите и паралелките с пълняемост под определения нормативен минимум;

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- консултирани бяха 2 лица относно възможностите за предоставяне на финансова подкрепа по правилника за подпомагане на социално слаби граждани, извършени бяха домашни посещения на всички постъпили заявления за съответствие с изискванията и условията за отпускане и получаване на финансовата подкрепа;

- обработени бяха 40 броя месечни технически и месечни финансови отчети от социалните услуги;

- извършени бяха 5 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно-социални услуги";

- обявен бе конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания";

- консултирани бяха 12 човека, извършени бяха 11 домашни посещения на потребители, подадени бяха 7 нови заявления за социална услуга „Асистентска подкрепа";

- приети бяха 20 заявления на кандидат-потребители за включване в механизъм „Лична помощ";

- консултирани бяха 24 лица по въпроси, касаещи социални услуги и други социални придобивки;

- извършени бяха 146 домашни посещения на лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ";

- консултирани бяха 9 семейства и бяха приети 5 заявления по реда на правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- извършени бяха консултации на 2 кандидат-двойки с репродуктивни проблеми;

- здравните медиатори извършиха обход в кв. „Селеметя" и консултираха 10 мъже за безплатни прегледи за сънна апнея. Осем лица бяха консултирани за видовете диабет и за Закона на здравното осигуряване. На 10 лица бе оказано съдействие за провеждане на медицински прегледи, зъболечение и придружаване до социални институции;

- по програма „Спорт за свободен живот" бяха проведени 3 спортни тренировки с 30 деца и младежи – потребители на социални услуги, деца с физически увреждания и доброволци на Превантивно-информационния център. Децата и младежите участници в дейностите по програмата бяха наградени с подаръци и грамоти за активното си участие в спортните занимания през лятната ваканция. С проведените тренировки приключи настоящият етап на спортните занимания преди началото на новата учебна година, като тренировките ще продължат и през следващите ваканционни периоди;

- екипът за ранно детско развитие посети по график Детски ясли 5, 9, 12, 15 и 16. Проведени бяха 2 консултации с родители на деца в процес на адаптация, с цел даване на насоки за подкрепа на децата, за 5 деца бе дадена насока на екипа в групата за подхода на общуване в периода на адаптация, кинезитерапевт и логопед осъществиха специализирани занимания за стимулиране на грубата моторика, обсъждане на конкретни наблюдавани казуси, свързани с говорното развитие и съвместен анализ на предизвикателствата при комуникацията на децата;

- продължава косенето по график на трева в двата гробищни парка;

- изготвени бяха 25 карти за хора с трайни увреждания;

- проведени бяха събития, предвидени за Европейската седмица на мобилността;

- на 10 септември бе удължен срокът на въведената временна организация за безопасност на движението на ул. „Ген. Радецки" 23.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- продължава изграждането на нова спортна зала в СУ „Васил Левски";

- продължават текущият ремонт на подземната част на пешеходния подлез на бул. „Хр. Ботев";

- продължава изграждането на сгради за социалната услуга „Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства" на ул. „Тракция" 25;

- продължава изграждането на дневен център за стари хора в кв. „Родина";

- продължава изграждането на два нови корпуса в Дома за пълнолетни лица с деменция „Приста";

- приключи текущият вътрешен ремонт в общинската сграда на ул. „Райко Даскалов" 2А;

- извършено бе освежаване на залата за народни танци в Общинския детски център за култура и изкуство, включващо шпакловане и боядисване, подмяна на осветителни тела и елементи от окачения таван, подобряване на вентилацията в складовете за народни носии и хидроизолационни дейности за ограничаване на влагата;

- продължават дейностите по ремонт, реконструкция и реставрация на фасади и покрив на общинската сграда на ул. „Цариброд" 3, извършени бяха реставрационни работи по фасадни елементи;

- продължават ремонтните дейности на главно стълбище и фасади на тяло –изток на общинската сграда на ул. „Н. Й. Вапцаров" 20 /бивш Дом „Майка и дете"/;

- извършени бяха 7 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- Община Русе отбелязва тази година Европейската седмица на мобилността чрез инициативи по линия на проект „Прилагане на общински планове за устойчива градска мобилност за преход към климатично неутрално и устойчиво на климатичните промени общество" - 101104610 - LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP. Европейската седмица на мобилността (EUROPEANMOBILITYWEEK) е ежегодна информационна кампания на Европейската комисия за устойчива градска мобилност, която се провежда в периода от 16 до 22 септември. Целта е да се насърчат хората да преминат към по-чисти, безопасни, достъпни и устойчиви начини на транспорт, с фокус към придвижването с велосипед. В рамките на тази седмица пред Съдебната палата беше разположен информационен пункт на проекта и беше организирана творческа работилница на тема „Управлявай безопасно велосипед" с най-малките колоездачи от ДГ „Радост", придружени от техните педагози, проведени бяха и тематични кампании и посещения в ДГ „Зора" и ДГ „Снежанка". Седмицата на мобилността продължава и в следващите няколко дни с демонстрации в Парка на младежта. Кулминацията на кампанията е на 22 септември - Ден без автомобили, когато градският транспорт в Русе ще бъде безплатен за всички жители и гости на града;

- Европа Директно Русе в партньорство с Международния младежки център е домакин на театрален форум, който събира участници и представители на мрежата EUROPE DIRECT от България и Румъния. Инициативата се организира съвместно от центровете Европа Директно във Вълча, Търговище и Телеорман и е насочена към насърчаване на междукултурния диалог, младежкото участие и обмена на идеи чрез средствата на театралното изкуство. Домакинството в Русе е още една възможност за развитие на трансграничното сътрудничество и за създаване на устойчиви партньорства между младежи и организации от двете страни на Дунав;

- издадени бяха 15 разрешения за ползване на място на открито върху терени – общинска собственост, с което бе осигурено законосъобразно упражняване на търговска дейност на открито.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- оказано бе съдействие за организацията на традиционния шосеен пробег „Русе-Гюргево";

- подготвени бяха събития, с които ще се отбележи Европейската седмица на спорта /23 – 30 септември/;

- проведени бяха срещи с представители на спортни клубове, посещение и проверка на спортните обекти;

- продължава подготовката за началото на новия състезателен сезон в зала „Дунав" и на Градския стадион;

- продължават дейностите по косене, почистване и изхвърляне на трева и храсти в двора на ПГЗХТ "Асен Златаров";

- приключи профилактичният ремонт и боядисване на басейна на Община Русе в СУ „Майор Атанас Узунов";

- на 15 септември в новата сграда на Международния младежки център членове на Младежкия парламент се срещнаха с президента Илияна Йотова. Президентът беше посрещната от XIII гвардейски отряд и директорът на Международния младежки център Красимира Николаева. Илияна Йотова проведе откровена и интерактивна среща с младите хора, изпълнена с интересни теми, въпроси и споделени идеи. В края на срещата младежите имаха възможност да зададат свои въпроси към президента, част от тях бяха свързани и с участието на жените на високи позиции в политиката и обществения живот. На срещата присъстваха и посланикът на Република България в Румъния Н. Пр. Радко Влайков, кметът на община Русе Пенчо Милков и неговият заместник Борислав Рачев, областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров, председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев и други представители на местната и държавна власт;

- на 15 септември пред Съдебната палата бе проведена рекламно – информационна кампания на Международния младежки център;

- Международният младежки център се включи в Европейската седмица на мобилността с велопоход. На 16 септември премина първият велопоход "Русе се движи", в който се включиха близо 20 младежи. Целта на събитието беше да се насърчат младите хора към по-активен и здравословен начин на живот, социално общуване, да се промотират алтернативните начини на придвижване в градска среда, повече време на открито и изграждане на положителни навици чрез спорт и движение;

- продължава подготовката за Международния конкурс "Северно сияние".