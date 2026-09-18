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Община Шумен ще отбележи 22 септември – Деня на независимостта на България, с програма от инициативи в града и населените места от общината.

Събитията, посветени на паметната дата, започват с участието на народните читалища. На 18 септември от 18:00 часа НЧ „Пробуда-1958“ в Шумен организира витрина на паметта „Денят на независимостта – началото на модерната българска държава".

Програмата продължава на 21 септември от 15:00 часа в НЧ „Стилиян Чилингиров-1963“, където ученици от СУ „Трайко Симеонов“ ще се срещнат с Красимир Кънчев, учител по история в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия.

На 22 септември от 11:00 часа пред Военния клуб в Шумен ще бъде представена възстановката „Жива картина“, която ще пресъздаде историческите събития от 1908 година. Проявата се организира от Родолюбивия комитет „Кан Крум Страшний“ съвместно с Военния клуб.

Празничната програма продължава от 11:30 часа в къща музей „Панайот Волов“, където уредникът Милена Георгиева ще изнесе беседа по повод 118 години от обявяването на Независимостта на България.

В отбелязването на празника се включват и читалища в Шумен и населените места от общината. НЧ „Боян Пенев-1949“ ще представи изложба витрина по повод 118 години от Независимостта, а НЧ „Добри Войников-1856“ ще подреди литературна витрина, посветена на Деня на независимостта.

Изложби витрини, посветени на 118-ата годишнина от Независимостта на България, ще бъдат представени и в НЧ „Просвета-1908“ в село Мадара и НЧ „Добри Люцканов-1912“ в село Васил Друмев.