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Илхан Кючюк: Нужен е ясен политически ангажимент от страна на ЕС към Балканите

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Илхан Кючюк говори пред петото издание на форума EU Meets the Balkans в София.

Петото издание на форума EU Meets the Balkans събра днес в София представители на европейските институции, политици, експерти и представители на гражданското общество, за да обсъдят бъдещето на Балканите и перспективите пред региона в рамките на Европейския съюз.

Сред водещите теми на дискусиите са геополитическите предизвикателства пред Европа, бъдещето на европейската интеграция, необходимостта от по-ясен политически ангажимент към Балканите и начините, по които регионът може да превърне своя потенциал в двигател на европейското бъдеще.

„Трябва да намерим формулата с този политически кураж и амбиция, с който България и Румъния влязоха в Европейския съюз, да продължим обединението на Европа", заяви българският евродепутат от „Обнови Европа" Илхан Кючюк при откриването на форума.

По думите му вътрешната реформа на Европейския съюз е необходима, но тя не трябва да бъде за сметка на очакванията на европейските граждани на Балканите. В контекста на променящата се геополитическа среда, посочи Кючюк, Европа трябва да има ясна визия за ролята и бъдещето на региона.

„Не става въпрос само за технически критерии, правила и процедури, а за ясен политически ангажимент от страна на Европейския съюз към Балканите. Геополитическите предизвикателства го предполагат повече от всякога", каза евродепутатът.

„Идеята балканските граждани да живеят достойно с разбирането, че не принадлежат само на миналото и на тежките исторически въпроси, а могат да гледат обединени към бъдещето, си заслужава", заяви той.

Форумът, организиран от Европейския либерален форум (ELF) в сътрудничество с партия АЛДЕ и Атлантическия клуб в България, за пета поредна година поставя в центъра на европейския дневен ред въпроса за мястото на Балканите в процеса на обединение на Европа.

Илхан Кючюк говори пред петото издание на форума EU Meets the Balkans в София.

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