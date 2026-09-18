Национална галерия-музей на килимите във Велико Търново - сбирката на Якоб ван Бейлен търси дом

Ще има ли Национална галерия-музей на българския килим? Как ще изглежда? Това е темата на кръгла маса с експертен панел, която ще се проведе на 19 септември в музей „Възраждане и Учредително събрание" във Велико Търново.

Събитието е част от проект „Пътят на българския килим" на фондация „Български килим", който стартира в Старата столица в средата на август с подкрепата на Община Велико Търново.

За обсъждането на проекта са поканени министърът на културата Евтим Милошев, новият директор на Института за етнология и фолклористика доц. д-р Мила Маева, привърженици на идеята. Ценно национално богатство представено в музей "Възраждане и Учредително събрание" Снимка: Дима Максимова

В рамките на концепцията за популяризиране на килимарското изкуство има три изложби - "Пътят на руното – от стадото до килима" в Хан „Хаджи Николи"; „Пътят от пренебрегването към националното богатство" в музей „Възраждане и Учредително събрание" и фотоизложба „Проследи „Пътя на българския килим" в градска среда.

Кръглата маса е в контекста на тазгодишните Европейски дни на наследството /19 – 20 септември/ и фокус темата „Наследството в риск: възроди, устой, преосмисли". Тя цели да очертае бъдещето на специализирана институция, в която, в цялост ще бъде представена 350-годишната българска килимарска традиция. Това е мисия на фондация „Български килим" и създателя и нидерландеца Якоб ван Бейлен, който колекционира български килими близо две десетилетия. Събрал е представителна сбирка от над 1100 автентични килима от XVII до XX век.

Над 200 ценни експоната са върнати у нас от чужбина, 55 килима вече са оценени като културни ценности от експерти на ИЕФЕМ-БАН, като 12 от тях отговарят на критериите за национално богатство. Килими на по няколко века, върнати дори от Япония и Австралия. Снимка: Дима Максимова

Колекцията вече има богата и утвърдена изложбена история в страната и в чужбина, която потвърждава нейната обществена и научна стойност. Със създаването около нея на национална галерия- музей на килима, България ще е първата европейска страна с подобна специализирана институция.

За целта общината вече е поискала от министерство на транспорта 100-годишната кокетна сграда на бившия жп пансион в града. Сега тя тъне в разруха, а може да получи шанс за рестарт с новото си предназначение. Макар документалното прехвърляне все още да не е факт, неофициално се говори, че лично премиерът Румен Радев е подкрепил идеята държавната собственост да бъде предоставена за стопанисване на Велико Търново, за да бъде превърната в музей.