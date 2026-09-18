Врачанският кмет Каменов за общинските коли: Не са ползвани за лични нужди

Кметът на Враца Калин Каменов отговори на днешното съобщение на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" при ОДМВР – Враца, според което материалите по извършена проверка за закупуването на три автомобила са изпратени на Окръжна прокуратура – Враца за контрол.

Каменов посочва, че до този момент в Община Враца не е постъпвала официална информация по темата. По думите му общината е оказала пълно съдействие на икономическата полиция, като своевременно е предоставила поисканата информация и всички налични и относими документи за процедурите по закупуването и използването на трите автомобила.

Той уточнява, че предоставените материали включват както документацията, свързана с придобиването на автомобилите, така и информация за тяхното предоставяне и управление.

„Категорично отричам твърденията, че автомобилите са използвани за лични нужди, или че в случая са нанесени финансови щети", заявява кметът. По думите му автомобилите са собственост на общината и се използват от общински служители във връзка със служебната им дейност.

Каменов определя изпращането на материалите от полицейската проверка в прокуратурата като част от обичайното институционално взаимодействие между органите на МВР и прокуратурата.

„Самото изпращане на материалите не означава установяване на нарушение или ангажиране на отговорност на конкретни лица", посочва врачанският кмет. Той допълва, че преценката за последващи действия е изцяло от компетентността на прокуратурата.

По-рано икономическата полиция във Враца съобщи, че е приключила работа по преписка, заведена срещу длъжностни лица при общинската управа на Враца, придобили неправомерно три автомобила. Те били закупени от общинската администрация за нуждите на Центъра за обществена подкрепа в града, обаче се ползвали лични нужди.

В хода на проверката са установени две обществени поръчки, при които са закупени автомобил „Фолксваген Туарег„ и два автомобила марка и модел „Форд Куга". Трите автомобила следвало да се ползват за нуждите на социалните услуги при общината, а именно центъра за обществена и асистентска подкрепа.

При проверка на тръжната документация е установено, че заложените от възложителя технически параметри за автомобилите ограничават кръга от евентуални участници в процедурата по Закона за обществените поръчки, и кореспондират с личните желания за оборудване на техните водачи. Налице са множество пороци и липса на прозрачност при отчетността на фактическото управление и документирането на автомобилите.

Те не са ползвани за нуждите на социалните услуги, не са оправомощавани техни служители да ги управляват и в пътните книжа липсват данни за управление от страна на тези служители. Трите автомобила не били експлоатирани от служителите или ръководителите на социалните услуги, за които били предвидени, а от кмета Калин Каменов и двамата му заместници.

Установените щети са в размер на над 170 000 евро, като материалите по преписката са изпратени на окръжната прокуратурата във Враца, с мнение за образуване на досъдебно производство.