Пимпирев предложи дебат Кирил Вълчев - Георги Кандев: Полицай срещу отличника на Юридическия факултет

Той е жълтопаведен софиянец, и аз мога да се нарека така, защото съм роден в София. Техните кандидати са от Гоце Делчев, ръководители им не са раждани в София, сравни кандидатите професорът

Дебат между кандидатите за вицепрезидент Кирил Вълчев и Георги Кандев, ако стигнат до балотаж, предложи проф. Христо Пимпирев. "Един полицай срещу отличника на Юридическия факултет", описа дебата професорът, който е заместник-председател на инициативния комитет, който издигна кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Аз съм нормален човек, българин, който може да има гражданска позиция, да заяви волята си свободно и да бъде в инициативен комитет. Сега всички говорят за тези инициативни комитети. Това е месец, месец и половина, после всеки в тези комитети има друга работа и лице пред нацията и пред света. Вътре има много хора, които са се вторачили и плюят другия комитет, защото не си при тях, обясни проф. Пимпирев пред bTV решението си за се включи в комитета.

Той разказа и за доверието си към Йотова и Вълчев: Познавам я доста отдавна, срещали сме се много пъти в Созопол с нейния съпруг, като вицепрезидент имаше сериозна роля за защитата на нашите общности в чужбина, защото ние тук сме 6 милиона, но в чужбина има още два, които трябва да приобщим, децата им да говорят български и да се върнат обратно у нас. Тя изпълни ролята си на вицепрезидент блестящо. С Кирил Вълчев съм бил три пъти в Антарктида, жених го там, знам, че може да прекара медения си месец със съпругата си в една каюта на легло на два етажа, да мине през пролива на Дрейк. Той лично плати сам сватбата си на кораба и е изключително ерудиран. Той ще бъде в изключителна помощ на президента, тандемът е много добър. Той е жълтопаведен софиянец, и аз мога да се нарека така. Техните кандидати за президент са от Гоце Делчев. Техните ръководители не са раждани в София.