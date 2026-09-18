Велислава Петрова: Балканите трябва сами да определят бъдещето си

Балканите трябва да използват възможностите си и сами да определят своето бъдеще чрез стабилни партньорства, стратегическа свързаност и устойчиви общества. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова на международната конференция „EU Meets the Balkans" в София.

„Основното постижение на Европа е способността ѝ да превръща границите в мостове. Действително можем да направим същото тук. Не просто като визия за бъдещето, а като необходимост на настоящето", подчерта министър Петрова.

Външният министър постави специален акцент върху стратегическата свързаност като инструмент за преодоляване на зависимости и укрепване на сигурността. „България може да бъде врата към Европа и ключова пресечна точка на вертикалната и хоризонталната свързаност в транспорта, енергетиката и цифровите връзки, включително чрез развитието на стратегическия Коридор VIII и предстоящия Регионален форум за свързаност, на който България ще бъде домакин", посочи още Велислава Петрова.

Петрова открои членството в ЕС като ключово партньорство за страните от региона. Европейската интеграция трябва да продължи да се основава на собствените заслуги. По думите ѝ напредъкът на Албания и Черна гора показва, че политическата воля и реформите водят до резултати. Според Велислава Петрова ползите от членството трябва да достигат до гражданите още преди формалното приключване на процеса чрез инструменти като Плановете за растеж на ЕС, SEPA и принципа „Роуминг като у дома". По отношение на разширяването тя подчерта, че ускоряването на процеса не може да бъде за сметка на неговите критерии.

В заключение тя очерта основните приоритети за региона – ускоряване на европейската интеграция въз основа на заслугите, изграждане на стратегическа свързаност, укрепване на устойчивостта срещу хибридни заплахи, намеса и атаки срещу критична инфраструктура, задълбочаване на икономическото сътрудничество и инвестиции в хората.