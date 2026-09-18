Освободиха кадър на ГЕРБ като зам.-управител на ВиК-Пловдив

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Според дългогодишни служители състоянието на дружеството е тежко, приходите са паднали с около 1 милион евро месечно

Бившият кмет на район "Западен" и настоящ общински съветник от ГЕРБ Димитър Колев е отстранен като зам.-управител на ВиК-Пловдив, научи "24 часа". От дружеството потвърдиха, че това е станало преди дни.

Колев отговаряше за капиталното строителство в държавното предприятие, но според запознати това е било само на хартия. Той беше назначен по време на служебния кабинет на Андрей Гюров. Минавал е за човека на ГЕРБ в дружеството. Новата власт решила да го освободи.

Управителят Юлиан Ковачев обаче остава. Той бе назначен по времето на кабинета "Желязков".

ВиК–Пловдив е апетитно предприятие и при всяка смяна на властта там се извършват рокади. Заплатата на зам.–управител варира около 4000 евро.

Според дългогодишни служители състоянието на дружеството е тежко, приходите са паднали с около 1 милион евро месечно и трудно събират пари за заплати. Това кара хората да мислят, че приходите вероятно потъват някъде.