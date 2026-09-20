На 28 г. още при мама и тате! Дундуркаме ли децата, или е просто адресна регистрация?

Други подозират, че заради високите цени и до 50 г. ще живеят с родителите си

Средно на 27,9 години българите напускат семейното гнездо, сочат последните данни на Евростат за 2025 г.

Въпреки че това е спад с около 2 години спрямо 2023 г., когато средно на 30 са отлитали от семейното гнездо, числото предизвика спор в социалните мрежи - късно ли е на 28 години човек още да живее с мама и тате, или при днешните цени на жилищата това е напълно нормално?

И защо трябва да напускат? Нали това са българските традиции – фамилен дом с цялата рода на едно място, пита Димитър Ценов във фейсбук.

Други обаче виждат далеч по-прозаична причина младите да остават при родителите си - парите.

Всичко се свежда до цените на имотите. С 1300 евро заплата и 650 евро квартира – по-добре отделно от родителите, но на хляб и сол ли?, коментира Петър Петков. Подобно е и мнението на Снежина Цекова, която прогнозира, че с все по-нарастващите цени на имотите и инфлацията и до 50 ще живеят с родителите си. А Михаил Кръстев припомня, че едно време са живеели по 3-4 поколения заедно.

Други потребители пък смятат отделянето от семейството за важна стъпка към порастването.

Добре е човек да е самостоятелен! Стига с това до полата на мама и тате цял живот, категорична е Цветелина Бановска. Според нея финансовите възможности имат значение, но човек, който никога не е живял сам, трудно се научава на самостоятелност.

Друг пък иронизира идеята, че колкото по-рано детето бъде изпратено от дома, толкова по-добре: Предлагам още на 13 да ги натирвате на улицата, но не им давайте нищо да вземат от “свещения ви дом”, даже и дрехи, пише Джон Костов.

Десислава Паунова обръща внимание и на друга особеност. Много семейства са в къщи, където децата остават при родителите, но разполагат със собствен етаж. Други пък не се изнасят, защото се грижат за възрастните си родители.

Част от коментиращите поставят под съмнение и доколко статистиката отразява реалното отделяне на младите. По адресна регистрация бях при нашите до 30 години, а всъщност живея самостоятелно от 19-годишен, разказва Преслав Петров.

Подобен опит споделя и Васил Раев. Според него студенти и наематели често продължават официално да се водят на адреса на родителите си, въпреки че от години живеят другаде. Моя така и не го смених 20 години вече и надали ще го сменя, пише той.