Оставиха в ареста бащата и двама му синове, обвинени за убийство в Странско

Окръжният съд в Хасково остави за постоянно в ареста баща и двамата му синове, обвинени като съизвършители на умишленото убийство на 42-годишен мъж в димитровградското село Странско.

Диньо Динев и Даниел Динев, и двамата на 29 години, както и 53-годишният им баща Петър Петров са обвинени, че на 16 септември са умъртвили мъжа, като му нанесли множество удари с твърди предмети и стреляли по него с пистолет. По данни на прокуратурата при побоя са били използвани гумена палка и метална тръба.

Жертвата е била открита мъртва в легло в стая в дома си, като по тялото имало множество наранявания. Мъжът е от Ямболска област, но се намирал в Странско заради сезонна работа.

Тримата обвиняеми са установени при съвместна акция на криминалисти от Главната дирекция „Национална полиция" и Областната дирекция на МВР в Хасково. В съдебната зала прокурорът Николай Трендафилов представи доказателства и данни по обвинението, информира БТА.

Съдът е приел, че макар тримата да са трудово ангажирани, да имат постоянни адреси в страната и да не са осъждани, тежестта на повдигнатото обвинение и начинът, по който според прокуратурата е извършено престъплението, показват завишена степен на обществена опасност. Според съдебния състав има опасност обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление.

Защитниците на тримата са поискали да им бъде определена парична гаранция. Те са заявили, че според тях няма достатъчно доказателства, че именно обвиняемите са нанесли побоя. Адвокатите са посочили още, че следи от кръв са намерени в дома на жертвата, а не на улицата, и са отбелязали, че според свидетелски разкази мъжът е бил бит от по-голяма група.

В съдебната зала обвиняемите са заявили, че жертвата преди това е счупила стъкло на техен комбайн и е преследвала сестра им. По думите им мъжът е бил нает срещу 1000 евро, за да запали селскостопанската им техника. Те са посочили, че за тези действия са подавали сигнали в полицията.

Определението на Окръжния съд в Хасково може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативния съд в Пловдив.