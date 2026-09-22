В Девическото училище в Лом образовали младите жени по европейски - няма слаби и висши полове и трябва да са добре възпитани

Създадено е от възрожденеца Кръстьо Пишурка, който прави и първата театрална постановка в Лом. След втората е затворен в тъмница, но жените в града организират нечуван за времето си протест и властите го освобождават

Кaкво да приложа от себе си за одобрение на това похвално дело на нашите съотечественички в Лом? Нищо. Делото е такова, което няма нужда от чуждо захваление. Ний можем само толкоз да кажем на другите наши сънародници от женски пол: “Вижте ломчанките и особено прeпоръчам за оглед на софиенките, търновките и русенките - да видят коя е най-хубавата мода за нашите българки.

С тези думи Петко Рачов Славейков дава изключително висока оценка на девическото образование и женското дружество в Лом, определяйки го като модел за подражание в цялата страна. В своя вестник той публикува знаковата уводна статия “Женските дружества у нас”. В нея големият възрожденец дядо

Славейков изразява своя възторг от напредъка на просветното дело в крайдунавския град

и подчертава ключовата роля на местната общност. Възторгът му е насочен към ломското женско дружество “Правда” (първото в България, което е основано през 1856 г. от Елена Ценко Тодорова), което изцяло издържа и развива девическото училище. Посочва го като пример за цяла България, за това как гражданското самосъзнание и обединените усилия на жените могат да издигнат българското образование на европейско ниво.

“Сътвореното в Лом има значение за нацията”, казва Славейков и искрено вярва, че без образование за жените и девойките е невъзможно истинското възраждане и модернизиране на българското общество.

Благодарение на тази публична подкрепа и широкия отзвук в тогавашния печат Девическото училище в Лом привлича редица видни възрожденски учители и просветители като Никола Първанов, Никола Попов и етнографа Димитър Маринов, превръщайки се в един от най-влиятелните просветни центрове в предосвобожденска България. Д-р Кърджиев и семейството му пред Девическото училище. Той е основател на Историческия музей в Лом.

Eдна от най-ярките фигури в просвещението в Лом е Кръстьо Пишурка

През епохата на Възраждането се наблюдава стремително оформяне на българската интелигенция и буржоазия. През този период се открояват имена на малки и големи герои, чиито подвизи са от различно естество, но са безспорни. Това са хора обикновени, но с цялостната си дейност посвещават живота си на пробуждането на българския народ, забравил своите ценности след векове на иго.

Един такъв герой е българинът Кръстьо Пишурка, виден учител, театрален деец, преводач, поет и народен будител. Роден е на 24 август 1823 г. във Враца в стар местен род с много книжовници, откъдето идва и прозвището Пишурка - пишещ, книжовен човек.

Получавайки образование в гръцка среда, той се завръща в България. Въвежда класното обучение в най-старото и прочуто врачанско училище - Възнесенското, модернизира и разширява дейността му. Заради тези нововъведения гръцкият епископ Агапий във Враца прогонва Кръстьо Пишурка от града, чувствайки застрашено разпространението на гръцката култура.

Пишурка се мести в Лом, където прави следващата голяма крачка в развитието на ломското училище и на учебното дело в България -

поставя надпис “Читалище” над вратата на една от училищните стаи,

като нарежда собствените си книги на български, френски, немски, руски, сръбски и гръцки език. Така Лом се нарежда сред пионерите на читалищното дело в България. По-късно за читалището в града е наета отделна сграда, в която има читалня, библиотека и кафене. Тук Пишурка замисля и осъществява първото театрално представление в града и второ за страната - “Многострадална Геновева”.

Кръстьо се занимава и с писателска, и с преводаческа дейност. Той не само съчинява и побългарява, но и разпространява книжовните си трудове с цел пробуждане на българите и тяхното ограмотяване. Именно даскал Кръстьо Пишурка създава Девическото училище в Лом.

“Сградата на Девическото училище е двуетажна, съществува от 1868 г. и е една от най-старите в Лом. Построена е с дарение, събирано от църквата. През годините е била използвана за музей и дом на д-р Петър Кърджиев (основател на Археологическо дружество “Алмус”). От 1927 г. е било стопанско училище, а от 1975 г. в него е имало постоянна експозиция. Последно тази сграда е реконструирана за ресторант и е функционирала като такава”, разказва директорът на Историческия музей в Лом Даниела Замфирова. Сградата на читалище “Постоянство 1856” в Лом, където е играна пиесата “Многострадална Геновева”.

Първото девическо училище в града отваря врати през 1860 г. с учителката Магдалена Павлова. То спомага за ограмотяване на местните момичета, като дейността му е подкрепена от първото женско дружество в България, създадено също в града. По време на Възраждането Лом е бил богат, с живи културни традиции и будни граждани. Въпреки че първоначално идеята за обучение на момичета била, общо взето, чужда на населението, се намерили граждани, които решили да пращат момичетата при Кръстьо Пишурка като виден просветител.

Това обаче били единични случаи и скоро училището престанало да бъде смесено. През 1860 г. неграмотният абаджия Обретен Йонов, който

имал женска челяд, решил да открие със свои пари частно девическо училище, та и “момичетата да прогледнат”

За целта построил в двора си двуетажна сграда - не чакал помощ от държавата, не се двоумил, а се доверил на предприемаческия си дух. Поканил за учителка Магдалена Илиева от Враца (по мъж Павлова), която се съгласила да преподава срещу минимално възнаграждение. През 1861 г. частното училище на Обретен Йонов станало общинско, без обаче общината да се грижи за неговата издръжка. Едва 4 г. по-късно - през 1865-а, общината построила училищно здание и поела всички разходи около обучението.

Освен Магдалена Павлова по-забележителна роля в живота на училището изиграли учителката Екатеринa Рашева от Стара Загора и Виктория Пишуркa, дъщеря на Кръстьо Пишурка. Отварянето на Девическото училище се дължи не само на активистките от женското движение, но и на партията на просветителите. Става ясно, че умерената Партия на просветителите има големи исторически заслуги за развитието на учебното дело в Лом. Главно на проявените от нея настойчивост и енергия се дължи, че

преди Освобождението Лом е с издигнати училища и с будна родолюбива младеж

През 1873 г. имало вече 25 училища със 747 ученици и 40 момичета.

Какво са изучавали ученичките - преподавателките считали, че възпитават гражданки на света, а Кръстьо Пишурка ги учел, че няма висши и слаби полове. Освен космополитен дух девойките трябвало да имат добро домашно възпитание и умения да стопанисват къщата. Да са в крак с модата и с богата култура и знания. Изучавали “Четене и писане” на български език, “Църковнославянски книги и молитви”, “Основи на аритметиката”, “Ръкоделие и домашни умения”. В училището момичетата учели шивачество, плетене, бродерия и основни грижи за домакинството. В програмите включвали правила за добро поведение, посрещане на гости и подредба на трапезата според нормите на градския етикет - практически правила за домакини при посрещане и изпращане на гости, подредба на прибори, сервиране и правила за поведение на масата.

Училището се е ползвало с изключителната подкрепа на местното женско дружество, което е поемало издръжката, купувало е пособия за шиене и подредба на дома и лично е подбирало най-уважаваните и примерни учителки, за да служат за модел на поведение и стил на младите момичета.

На 12 декември 1856 г. Кръстьо Пишурка организира в Лом представлението “Многострадална Геновева” - побългарен превод на сантименталната драма “Зигфрид и Геновева”. Това паметно събитие изиграва огромна роля за културното събуждане на региона и поставя основите на съвременния български театър. Заради консервативните обществени норми тогава

на жените е забранено да излизат на сцена

Образът на Геновева се играе от самия Пишурка или някой от неговите съмишленици и будни ученици. Спектакълът е поставен в сградата на новоучреденото ломско читалище “Постоянство 1856”. Публиката преживява историята изключително емоционално, като много от зрителите плачат заради тежката съдба на героинята. Скоро след това Пишурка поставя и втора пиеса - “Велизарий” (наречена “Велизариева опера” заради музикалния съпровод).

Поради бунтовнически послания османските власти се доверяват на доноси на чорбаджии и хвърлят Пишурка в затвора за 3 месеца

След това са забранени театралните прояви, а просветителят е изгонен от Лом. Тогава жените в Лом организират безпрецедентен за епохата протест в негова защита пред конака в града. Този акт е изключително дързък и необичаен за времето си. Кръстьо Пишурка е бил един от най-големите застъпници за правата и грамотността на българската жена в региона. Той подкрепя Девическото училище и женското дружество, поради което местните жени го приемат за личен закрилник и просветител.

Смелата реакция и натискът от страна на ломчанки разколебават османската администрация. Историческите източници сочат, че именно този женски бунт до голяма степен спасява живота на Пишурка и спомага за по-бързото му освобождаване. Събитието остава в историята като един от първите документирани случаи по българските земи, в които жени се организират в открита колективна и политическа проява срещу османските власти, за да защитят своя учител.

Женското дружество в Лом е имало за основен приоритет финансовото подпомагане и уреждането на ломското Девическо училище. Жените събират средства, за да осигурят модерни учебни помагала, материали за ръкоделие и квалифицирани учителки за девойките. Дружеството поема пълната издръжка, облекло и учебници на девойки от социално слаби семейства, за да им гарантира равен достъп до грамотност и европейско възпитание. Ломчанки редовно организират публични базари, на които продават своите ръкоделия. Събраните суми отиват за поддръжка на читалището и за подпомагане на местната просветна дейност. Под влияние на Пишурка дружеството

насърчава жените да четат художествена литература и активно да участват в обществения живот,

В основата на инициативите са най-близките жени до просветителя - съпругата му Ангелина Пишуркова и сестра му Стефания Коста Стаменова, заедно с първия председател на дружеството Еленка Ценко Тодорова.