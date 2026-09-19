Хейтът в истерията “Петрохан”

Защо всяка голяма новина в България се превръща в бойно поле онлайн - на дъното сме по критично мислене, разпространяваме конспирации, липсва ни доверие в държавата

Преди още да са известни фактите, присъдата в социалните мрежи вече е произнесена. Само една голяма новина е достатъчна, за да разпали ожесточена битка, а българинът се превръща в експерт по всяка тема. Не са му нужни факти, че да започне грозно да хейти. Истерията около аферата “Петрохан” показа точно този феномен. Още в началото на тази трагедия всеки се превърна в детектив. Появиха се хиляди обиди, обвинения, конспирации и присъди от хора, които вече са избрали виновника. Докато МВР работеше по случая месеци наред, паралелно се водеше дигиталната война - кой е виновен, кой прикрива истината, кой лъже и кой знае нещо по-мистериозно и уникално. В коментарите фактите често се оказват само отправна точка за далеч по-голяма лавина от гняв. А след официалната пресконференция преди дни, когато бяха съобщени резултатите от разследването, гръмна още по-голяма бомба.

Защо подобна трагедия, престъпление, политически скандал или обществена криза толкова бързо се превръщат в състезание по обиди? И дали зад това поведение стои особен български характер, или причините са много по-универсални - натрупано недоверие към институциите, усещане за безсилие, групова психология или начинът, по който социалните мрежи възнаграждават най-крайните реакции?

Международни изследвания, които анализират онлайн омразата, показват, че хейтът не е български феномен. Според проучването на European Observatory of Online Hate за последното тримесечие на 2025 г. по-високи нива на токсично съдържание са регистрирани в Западна Европа. Тази агресия се наблюдава в САЩ, Германия, Франция, Великобритания, а моделът е сходен навсякъде. При голямо събитие социалните мрежи се активират, хората се разделят на лагери, коментарите стават по-агресивни, започват лични нападки, появяват се конспирации, а всеки нов факт се използва за потвърждение на предварително избраната версия.

Основният акцент тук обаче е, че българската онлайн агресия не изглежда просто като повече хейт, а има различен профил от останалите в Европа. Това показва изследване на Агенцията на ЕС за основните права (FRA), която сравнява България, Германия, Италия и Швеция. Оказва се, че при нас унижението/очернянето е сравнително силно представено, докато в Германия например много по-голям дял има негативното стереотипизиране.

Но проблемът е, че напоследък в България усещането за постоянен онлайн хейт е особено силно. Пример за това освен аферата “Петрохан” е и случаят с полицая Петко Атанасчиков, който миналата седмица се самоуби. Той стана известен по време на протестите в София през ноември 2025 г., след като се изплези на демонстрантите. След това той беше брутално нападнат в социалните мрежи за своята постъпка, а към него бяха отправени и заплахи за убийство. Според неофициални данни той изпада в депресия и това е една от основните причини да сложи край на живота си.

“Хейтърството, което е реч на омразата, е изключително широко разпространено и даже не е на вълни, а от време на време има по-концентриращи фокуси, но не спира - обяснява пред “24 часа” медийният експерт Георги Лозанов. - Омразата е най-лесно възбудимото чувство, защото е заложена природно на ниво нагон. Човекът се ражда като агресивно същество. Чак по-късно културата успява да сублимира тази омраза и да я преработва във форма на солидарност и на любов, за да се стигне до християнството и да се появи религия, която да превърне в основна ценност любовта към ближния.

Георги Лозанов Снимка Йордан Симеонов

Но това е културен продукт и е сложно постижимо. А онова е телесно предпоставено. Ти си агресиран по закон, който е от самата ти телесна природа. И затова тази трангресия от любов, солидарност, толерантност към омраза е страшно лесна и бърза. Още повече, понеже речта на омразата е повече или по-малко културно табуизирана. Смята се за много лош тон, за нещо, което те представя негативно.”

Така хората не си го позволяват като част от собственото си индивидуално поведение, но чакат възможност анонимно да проявят омраза. Това е и смисълът на психологията на тълпата.

“Тези хора, които в тълпата са толкова мотивирани през хейт, те индивидуално никога не биха проявили тези емоции - отбелязва Лозанов. - А социалните мрежи фактически дават това алиби на анонимността и на колективните емоции, защото там човек се включва в един хор. И като се появят един-двама, след това и още десетки отдолу, тази мотивация се възбужда много силно на базата на съществуващи пропагандни и политически стратегии. По-ниско сублимните хора, тоест по-простите, са готови много повече да мразят, защото любовта и толерантността са сложни културни продукти. Те се възпитават трудно.

Затова тези хора много бързо влизат в този процес и лесно ги възбуждат политически и пропагандно-разпространителни цели. В това отношение руската пропаганда е много силен механизъм. На нея много трудно се противостои, защото е по-сложно психологически да върнеш хората в тази културна дистанция, отколкото да възбудиш страх и омраза. И затова битката с нея е много неравностойна.”

Причината е, че срещу теб стои тълпата, която не може да се убеди лесно в противната теза.

“А по отношение на “Петрохан”, втори път играем тази игра - обяснява Лозанов. - Един път беше използван този случай, който сам по себе си е голяма трагедия, за нещо странично, а именно да се нагнетява политическа омраза. Първият път беше така и изведнъж въведоха педофилска секта. Педофилията е престъпление. Сектата не е, но те ги съчетават двете. Това създава у хората едно общо чувство на тревожност, че нещо ще се случи с рожбите им, а и с тях самите, защото педофилията е посягане към тялото на децата, а сектите са посегателство над мисълта. И се създава усещането, че това е много голяма заплаха и опасност. А те, вместо да разследват кой е педофил и кой е извършил убийството, защото тук става дума за тези две престъпления, те насочиха проблема към политически атаки - категоричен е Лозанов. - Затова никой не чака такива доказателства, а започва този огромен хейт и той, разбира се, се възпламенява, особено преди избори. Тогава бяха парламентарни, сега следват президентски. По един и същ начин. Това са хватки, които се изучават или се произвеждат в пропагандните централи, като тази на КГБ например.”

Така фактите вече не са достатъчни, за да спрат една версия да се разпространява мълниеносно. Но проблемът у нас е, че никой не е правил профил на българския хейтър. В различни статии са очертани част от техните особености. Той не е задължително да е анонимен, може да е на всякаква възраст, дори може да е средностатистически интелигентен, но тук важното е, че екранът премахва част от задръжките, които човек има лице в лице. А когато към това се добавят гняв, групово мислене, малка доза анонимност и алгоритми, които награждават ангажиращото съдържание, един човек може да се превърне в част от огромна вълна от агресия.

Според експерта от Центъра за изследване на демокрацията д-р Тодор Галев една от причините е, че българите сме на дъното по критично мислене, а 70% от нас са склонни към дезинформация и разпространение на конспирации. Това той доказва в свое изследване през 2024 г.

Тодор Галев, директор "Научни изследвания" в Центъра за изследване на демокрацията

“До голяма степен истерията около случая “Петрохан” идва от тези, които живеят в онлайн пространството - споделя той пред “24 часа”. - При децата от 6-7 до 13-14 г. в момента е признак на висок социален статус, ако имаш повече последователи в Инстаграм или ТикТок, отколкото висок успех в училище или отличия в спорта, което беше важно за предишните поколения. Това е психологическа потребност, защото хората живеят в т.нар. онлайн балони. От друга страна, част от тези “детективи” покрай случая с “Петрохан” се родиха от неадекватната реакция на институциите. Когато ти се предоставя противоречаща информация на парче, придружена с намеци и внушения, много хора започват да търсят начини сами да си изяснят нещата. Естествено, като решат, че са попаднали на нещо, гледат да го споделят. Те не са специалисти, но искрено вярват в тази теория, нищо че тя е невярна.”

Всичко това се дължи и на недоверието към институциите и най-вече към съдебната система и правоприлагащите органи в България. Именно по тази причина избухна лавина от негативни коментари след пресконференцията за случая “Петрохан”, а набеденият в момента е психологът Росен Йорданов (за него - на 7-а стр.). “Десетилетия имаме безброй изследвания на тази тема и това доверие продължава да спада заради безнаказаността на политическия и икономическия елит - посочва д-р Галев. - Сега сме на дъното в сравнение с другите страни в ЕС. Когато не вярваш на върховенството на закона, няма как да приемаш за истина информацията за “Петрохан”.

Проблемът в България никак не е нов и го има от много отдавна по най-различни поводи. “Много ясно пролича с COVID, както и с началото на войната в Украйна - отбелязва д-р Галев. - При всеки публичен скандал се вижда, че податливостта на дезинформация и конспиративни теории е отдавнашна тенденция, която обаче се засилва. Като най-тревожното тук е, че е особено силна при младежите на възраст 16-25 години. Преди 5 г., при подобно изследване на това от 2024 г., резултатите показаха, че делът на младежите, податливи на дезинформация и конспирации, е бил двойно по-малък, отколкото е сега. Тогава бяха 12-13%, а сега са около 25%. И това е много опасно, защото върви ръка за ръка с уязвимост към политическа и религиозна радикализация именно сред тази група.”

Затова на места се появиха идеи, че за да се спре хейтът у нас, може би трябва да се забранят коментарите в социалните мрежи. Но веднага имаше отпор - това е посегателство върху свободата на словото, а и удря върху смисъла на самите мрежи. Само че в държавите от ЕС е приложена друга мярка - задължават платформите да ограничават незаконната и опасна онлайн агресия, защото иначе всеки може да спре коментарите под постовете си в личния си профил. От 2024 г. действа Digital Services Act (DSA) в ЕС, който задължава платформите да управляват рисковете, свързани с незаконно съдържание, и други системни рискове. За речта на омразата има и Европейски кодекс, според който участващите се ангажират да разглеждат сигналите и да премахват престъпното съдържание в определени срокове. В това отношение Германия е много интересен пример, защото още през 2017 г. въведе т.нар. NetzDG - Закон за социалните мрежи, който задължава платформите да имат механизми за обработване на сигнали и премахване на определено негативно съдържание.

“Не виждам ефективност от това да се забранят коментарите в социалните мрежи, защото нагнетяването на омраза е в границите на т.нар. пост-истина, която да ти създава заблуда, че това е твоето мнение и ти да действаш според него - допълва Георги Лозанов. - А после, когато се разбере каква е истината, вече е късно да поправиш каквото и да е. Да си гласувал, да си намразил, да си се скарал. И това нещо може да се върши и без цялата тази система от мнения. Освен това аз не знам къде и какво ще забранят. И сега всеки от нас има възможност да спре мненията под собствените си постове. С всичките тези фалшиви сайтове този ефект се постига без проблем, със или без коментари. Най-голямата заплаха са самите говорители на пропагандата. Липсата на свобода не може да се лекува с още по-голяма липса на свобода. На пропагандата не се отговаря със същото, а с журналистика, която да разкрие истината, но пък там вече се сблъскваш с психология на тълпата, която много трудно чува в такъв момент факти и аргументи.”

Така се оказва, че този синдром на онлайн омразата в България няма да приключи с аферата “Петрохан”. Ще има следваща трагедия, следващ скандал, следваща политическа битка. И отново ще започне същият хор – обвинения, обиди, конспирации и присъди от дивана като последна инстанция.