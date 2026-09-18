Конфискуваха 4 крокодила и още 34 животни от столичен ресторант (Снимки)

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Част от животните са видове, определени като инвазивни

Проверка разкри, че в столичен ресторант се отглеждат костенурки, зелена игуана, крокодили, еноти, както и папагали, част от които са защитени или инвазивни видове. При извънредна проверка на РИОСВ – София съвместно с представители на Българската агенция по безопасност на храните, 6-о Районно управление на МВР и Столичния зоопарк установили, че за животните не са представени необходимите документи. Двата енота вече са отнети и настанени в Софийския зоопарк.

При инспекцията е установено, че в ресторанта се отглеждат различни видове животни. Сред тях са 16 костенурки – 3 китайски трионикса (Pelodiscus sinensis) и 13 жълтобузи костенурки (Trachemys scripta), една зелена игуана (Iguana iguana), 4 крокодила от вида очилат кайман (Caiman crocodilus), 2 американски енота (Procyon lotor) и 2 папагала от вида Жако (Psittacus erithacus).

СНИМКА: РИОСВ – София

Животните са били отглеждани в клетки, аквариуми и терариуми. При проверката не са представени документи, удостоверяващи произхода им, както и регистрационни карти за видовете, за които такива се изискват.

Част от установените видове подлежат на регистрация съгласно чл. 90, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие. Други попадат в приложение „А" и приложение „В" на Регламент (ЕО) № 338/97, а част от животните са видове, определени като инвазивни.

СНИМКА: РИОСВ – София

На собственика е дадено предписание да представи в РИОСВ – София необходимите документи в срок до 9 октомври 2026 г. При неизпълнение животните ще бъдат отнети и ще бъдат предприети административнонаказателни мерки съгласно действащото законодателство.

СНИМКА: РИОСВ – София

При проверката е установено, че двата енота са инвазивен вид съгласно Регламент (ЕС) № 1143/2014. Със заповед на директора на РИОСВ – София животните са отнети и настанени в зоологическата градина в София.

За установеното отглеждане на енотите ще бъдат предприети административнонаказателни мерки, допълниха от РИОСВ – София.