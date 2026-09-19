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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23587035 www.24chasa.bg

Поне 4 години АЕЦ била без дрон защита, въпреки че я платила

Христо Николов

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Сагата с изграждането на антидрон защита на атомната ни централа трае цели шест години, като през четири от тях АЕЦ уж има готова и платена система, но всъщност няма. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Министърката на енергетиката потвърждава за един анекс към договора от 1,29 млн. евро и прави допълнителна проверка

В продължение на поне около четири години – между януари 2022 и август 2026-а, АЕЦ “Козлодуй” е бил на практика без ефективна защита от атаки с дрон въпреки изградената специално за това система. Това става ясно от писмен отговор на енергийната министърка Ива Петрова на въпрос на депутата от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

Въпросът е бил зададен във връзка със сигнал до Мирчев за анекси за допълнителни плащания, които са направени на “Дрон Дефенс” - сдружение между няколко фирми. То е трябвало да изгради системата за защита. Енергийната министърка потвърждава за едно такова доплащане от 1,29 млн. евро, направено в началото на 2025 г. От подробния ѝ отговор обаче стават ясни и други обстоятелства около сагата с дрон-защитата на атомната централа.

Тя е трябвало да се изгради по договор, сключен след обществена поръчка през 2019 г. Срокът за изпълнението ѝ е бил 2022 г. и през януари 2022-а започнали да правят технически изпитания, които обаче се оказали неуспешни. Причината била антена за 5G мрежа, поставена на административната сграда на атомната централа, която оказвала смущения върху радарите на антидрон системата.

Повикан бил Институтът по отбраната и от неговия анализ, приет обаче чак в средата на 2024 г., станало ясно, че за ефективно обхващане на потенциалните опасности били нужни още радарни системи, а не само предвидените в проекта. Съществуващите пък трябвало да се предислоцират. Всичко това наложило изработването на нов проект, който отново бил направен от “Дрон Дефенс”, защото на практика се използват вече доставени и монтирани от сдружението радарни системи. Така през януари 2025 г. се стига до анекс на договора и допълнителното плащане, тъй като тълкуването било, че не се отстранява дефект на изградената и платена вече система, а става дума за ново допълнително оборудване.

Едва през юли 2026 г. са направени нови функционални изпитания, които този път се оказват успешни и от август т.г. може да се твърди, че АЕЦ “Козлодуй” е защитена от атака с дронове.

Министърката подчертава в отговора си, че така са ѝ обяснили ситуацията от самата атомна централа, но тя е възложила независима проверка на договора, която още не е приключила.

Нужни са допълнителни средства за антидрон системи, както и за изграждане на видеонаблюдение и системи за съвременна охрана във формированията на Министерството на отбраната, призна и министър Димитър Стоянов след заседание на Съвета по сигурност в петък. Предстоят разчети колко точно пари трябват. Иначе до края на годината би трябвало да има сключени договори по проекта SAFE за повече от 10 системи, а догодина да започнем да ги получаваме, каза още Стоянов. По проекта са предвидени 80 млн. евро.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев посочи, че МВР също се нуждае от антидрон системи заради охраната на границата, особено морската и тази с Турция. Той ще търси пари от Европа.

С полицейски патрули ще се засили охраната на обектите, в които се съхраняват и произвеждат взривни вещества и боеприпаси, съобщи още Демерджиев след последните взривове в складове на “Емко”.

Сагата с изграждането на антидрон защита на атомната ни централа трае цели шест години, като през четири от тях АЕЦ уж има готова и платена система, но всъщност няма. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

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