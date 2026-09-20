До 6 г. затвор, за който излъже пред нотариус за имот. Преправянето на саморъчно завещание също ще се наказва

Престъпление вече става не само съставянето на фалшив документ, но е неговото използване

Когато измамата е по поръчение на организирана престъпна група, делото ще се гледа в окръжните съдилища, а разследването - в окръжните прокуратури, предвиждат промени в Наказателния кодекс, публикувани за обществено обсъждане

Санкциите за лъжесвидетелстване в Наказателния кодекс рязко скачат. Това става ясно от публикуваните за обществено обсъждане промени, свързани основно със справяне със зачестилите имотни измами. Те са изработени от работна група в Министерството на правосъдието.

Сега лъжливите показания пред нотариус са чест способ за измами, извършвани по схемата на придобиване на чужд имот чрез обстоятелствена проверка и издаване на констативен нотариален акт. При обстоятелствената проверка се явяват двама души пред нотариус и заявяват, че даден човек е владеел добросъвестно имота 10 години. Така той може да го придобие.

Към настоящия момент лъжесвидетелстването не е тежко престъпление, тъй като се наказва с лишаване от свобода до пет години. С измененията се предлага специален минимум на наказанието - от една година затвор, и специален максимум – от шест години, при което престъплението вече ще е тежко.

Друга много важна промяна е, че вече ще се наказва и използването, а не само съставянето на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ, с което да се даде възможност на друго физическо или юридическо лице да получи без правно основание чуждо имущество.

Също така се предлага да се наказва онзи, който чрез съставяне или използване на фалшив документ стане причина да се внесат неверни обстоятелства в официален документ, тоест неверни твърдения в нотариален акт.

С новите текстове престъпление става, когато умишлено невярно съставеният документ служи не за разпореждане с имущество, а за създаване на друг, истински по своя произход документ, който се явява основание за разпореждане с имущество. Например чрез използване на неистинско пълномощно се изповядва сделка пред нотариус, като по този начин именно нотариалният акт, който сам по себе си е изряден, служи за нейното удостоверяване.

Предлага се също така сериозно завишаване на санкциите за злоупотреба с доверие като предвиденото сега наказание лишаване от свобода до три години или глоба от сто до триста лева, се повишава на лишаване от свобода до четири години или пробация. А глобата скача от петстотин до две хиляди и петстотин евро, а наказанието, когато от престъплението са последвали значителни или невъзстановими щети, което към настоящия момент е лишаване от свобода до пет години и глоба от сто до триста лева, се завишава до размер от една до шест години затвор и глоба от две хиляди и петстотин до десет хиляди евро.

Сега злоупотребата с доверие се преследва по тъжба на пострадалия до съда. Това положение създава сериозни трудности, особено за уязвимите хора, пострадали от подобни деяния, да потърсят и реализират правата си, се посочва в мотивите.

С цел по-ефективна закрила на пострадалите от тази категория престъпления се предлага престъплението да е от публично - частен характер, а именно наказателното производство да започва по инициатива на органа на досъдебното производство, но да може да се прекратява по искане на пострадалия, става ясно от мотивите към промените в НК.

Предлага се актуализиране на санкцията, предвидена по квалифицирания състав на документната подправка на официален документ, когато престъплението е с цел улесняване извършването на тероризъм или е с цел имотна облага.

Сега предвиденото наказание за това престъпление е лишаване от свобода до десет години. Това наказание, особено в частта на минимума от три месеца е крайно недостатъчно, за да осигури превенция от посегателства, изразяващи се в съставяне на неистински документ или преправяне на съдържанието на официален документ, с цел да бъде използван той.

Поради това се предлага наказанието да е със специален минимум от една година.

Особени съществени са промените, които се предлагат в системата на документната подправка на частен документ, това е чл. 309 от НК. Вече към тях се прибавя саморъчното завещание и пълномощното.

На първо място се предлага до 6 години затвор, когато документът е подправен, за да се докаже, че съществуват права, произтичащи от саморъчно завещание или от пълномощно за разпореждане с недвижимо имущество.

Според авторите на предложенията от Министерството на правосъдието подобна законодателна промяна е крайно наложителна, тъй като големият брой имотни измами се извършват именно посредством неистински пълномощни и саморъчни завещания.

Предвижда се делата за квалифицираната измама, извършена от лице, което действа

от името на организирана престъпна група, на група или организация, както и на компютърната измама, да се разглеждат като първа инстанция от окръжните съдилища, а разследванията да се осъществяват от окръжните прокуратури. Сега този тип измами са в районните съдилища.