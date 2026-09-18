Иван Демерджиев: Няма фиксация в един човек, работим по 900 сигнала за корупция

Нека се обърне към прокуратурата, не ме притеснява. Данните кой е финансирал полетите идват от малтийските служби - аз нямам съмнения в тях. Няма никаква политическа поръчка, когато работим паралелно по над 900 сигнала, не сме се фиксирали върху една фигура. Нямах идея, че в края на този случай ще се окаже, че парите отиват в четири дружества и те се разходват по този начин.

Това каза за Делян Пеевски вътрешният министър Иван Демерджиев след днешния му брифинг заедно с премиера, шефа на ДАНС и министри, на които разказаха за работата си по борбата с корупцията в държавата.

В хода на работата по производствата по мантинелите установихме, че четири дружества са свързани помежду си, получили са над 99% от поръчките за мантинели и са били избрани за изпълнители. Те са се комбинирали помежду си, но за период от около година всички поръчки са отивали при тях. Не само са ги взимали, но има и много сериозна индексация - над 150 млн. евро или общо над 400 млн. евро са излезли тези поръчки. А дали има картел може да каже КЗК. През цялото време действията им сочат към пълен синхрон, каза Демерджиев. Един от собствениците на тези фирми превежда парите към дружество на бащата на посланика ни в ОАЕ. Дружеството няма собствена търговска дейност, която да генерира такива приходи. Отклонени са парите от мантинелите и са вкарани там. "Спектрум" или "Спектрон" се казва дружеството. Не знам дали той е станал посланик заради тези действия, но такава връзка - бащата на дипломат да финансира полети на висш политик, е конфликт на интереси, каза Демерджиев пред БНТ.

На брифинга днес управляващите разказаха, че с тези 150 млн. е бил купен самолет и са платени полети за 5 млн. евро на Пеевски. По-късно той излезе и опроверга тези твърдения - имал документи, че си е платил сам, и обяви, че сезира прокуратурата.

Когато встъпихме в длъжност и попитах какви факти има установени по корупционни практики, нямаше нито едно производство, а сега работим по над 900 сигнала и има производства. Основно говоря за обществени поръчки и големи плащания на обществен ресурс - пътища, мантинели, поръчки в БДЖ и икономиката. Обследват се и обществени поръчки и в областните дирекции. Търсим най-големите поръчки - тези, от които може да е отклонен най-голям обществен ресурс, каза още Демерджиев.

Някой печели поръчката, той я възлага на друг, после обикновено изпълнителят е третият. Надплатеното на спечелилия поръчката се отклонява, обясни той просто схемата. Добави, че проблемът е още по-широк - не става дума само за присвоени пари, но и за застрашаване на човешки животи.

За мен Владислав Горанов и Бойко Борисов са изключително свързани. Той е народен представител от ГЕРБ. Горанов е един от най-близките хора на Борисов, управляваше финансите на държавата и му даваше съвети, отговори министърът дали лидерът на ГЕРБ е свързан със случая. По-рано на брифинга съобщи, че Горанов е отдал свое поещение под наем на собственика на една от четирите фирми за мантинели. Пред "24 часа" депутатът от ГЕРБ обясни, че става въпрос за наем 1000 евро

Не допускам, че Горанов е срещнал на улицата този собственик и е решил да му го отдаде под наем. Не твърдя, че е незаконно, а че има връзка, което за мен е странно. Статистически ми се струва много трудно това да е предмет на случайно, продължи министърът.