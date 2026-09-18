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https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/23587205 www.24chasa.bg

Катастрофа с двама мотористи и „Ауди" затвори международния път за Гърция

Ненко Станев

[email protected]

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Катастрофа с двама мотористи и „Ауди" затвори международния път за Гърция

Катастрофа с двама мотористи и лек автомобил „Ауди" затвори международния път за Гърция в района на кърджалийското село Градинка. Полиция спря движението, а автомобилите се пренасочват през Джебел.

Сигналът за произшествието е подаден в 17,20 часа днес. На мястото са изпратени полицейски екипи, които обезопасиха района и започнаха да отклоняват трафика. Засега няма информация за състоянието на участниците в катастрофата.

Водачите се отклоняват от спирка „Джебел" през града, а идващите от другата посока – от село Загорско отново през Джебел.

Предстои дежурна оперативна група да извърши оглед на мястото на произшествието. До приключването му движението по международния път в района на Градинка остава ограничено.

Катастрофа с двама мотористи и „Ауди" затвори международния път за Гърция

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