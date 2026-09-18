Наградиха най-добрите стрелци на международния турнир „Точен прицел 2026“

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С церемония по награждаване завърши международният военен турнир по стрелба „Точен прицел 2026" (Bulgaria Marksmanship Competition 2026), който се проведе на Учебен център „Црънча" с домакин Съвместното командване на специалните операции (СКСО).

В надпреварата участваха отбори от СКСО, Сухопътните войски, Военноморските сили, Служба „Военна полиция", Националната гвардия на щата Тенеси, САЩ, както и Многонационалната бойна група на НАТО в България с рамкова държава Италия. Турнирът включваше стрелба с дълго и с късо оръжие, информираха от министерство на отбраната.

В отборното класиране първите две места заеха двата отбора на СКСО, а на трето се класира Служба „Военна полиция". В индивидуалната надпревара победител стана старши лейтенант Димитър Попов от Служба „Военна полиция". Втори е сержант Иван Атанасов от СКСО, а третото място зае старши сержант Иван Минчев.

Представителите на Националната гвардия на щата Тенеси спечелиха отличията за най-добър чуждестранен състезател и най-добър чуждестранен отбор. Военнослужещи от СКСО бяха наградени за приноса си към организацията и провеждането на турнира.

На церемонията присъстваха командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада бригаден генерал Атанас Георгиев, директорът на Служба „Военна полиция" полковник Християн Христов, началникът на щаба на СКСО полковник Цветан Русинов и адютант-генералът на Националната гвардия на щата Тенеси генерал-майор Уорнър Рос.

Генерал-майор Рос изрази признателност към организаторите и даде висока оценка на условията, предоставени от домакините. Той подчерта значението на стрелковите умения, високата дисциплина и сериозната подготовка на военнослужещите.

„Точен прицел 2026" е нов формат съвместна инициатива в рамките на Програмата за партньорство (State Partnership Program) между Министерството на отбраната на Република България и Националната гвардия на щата Тенеси, в която са привлечени и партньори от НАТО.