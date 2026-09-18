Изпускане на отпадъчни води е причината за мъртвата риба в Струма

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Нерегламентирано изпускане на отпадъчни води от пречиствателната станция в Кюстендил е довело до измирането на риба в река Струма. Това са установили експертите на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" (БДЗБР) при проверките след сигнал за голямо количество мъртва риба в района на селата Гирчевци и Търновлаг.

Сигналът е подаден на 3 септември в Областната дирекция на МВР – Кюстендил. В следващите два дни – до 5 септември, експерти на БДЗБР съвместно с представители на полицията са извършили обходи и проверки по течението на река Струма.

По разпореждане на Басейнова дирекция Изпълнителната агенция по околна среда е извършила проучвателен мониторинг на повърхностните и подземните води. За целта са взети общо осем водни проби, които са изследвани за показатели, характеризиращи биогенното и органичното замърсяване, както и за наличие на тежки метали, съобщава БНТ.

Резултатите показват, че повърхностните води в района на Гирчевци и Търновлаг не отговарят на нормите за добро екологично състояние. Регистрирани са значителни превишения на допустимите стойности за амониев азот, ортофосфати, общ фосфор, нитратен и нитритен азот, както и общ азот.

Установени са и превишения на стандартите за качество на околната среда при специфичните замърсители мед, манган и алуминий.

Според заключенията от проверката на БДЗБР причината за измирането на рибата е залпово изпускане на големи количества непречистени битови отпадъчни води и утайки от ГПСОВ – Кюстендил.

Отпадъчните води от пречиствателната станция се заустват в река Банщица, която се влива в Струма непосредствено преди село Гирчевци. Именно в този участък е установена и първата локация по пътя на замърсяването.

Междувременно данните от мониторинга показват, че качеството на подземните води във водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, разположени в терасите на реките Драговищица и Струма, отговаря на нормативните стандарти.