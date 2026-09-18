Назначават “омбудсман” във всяко училище – ще следи за развитието на ученика (Обзор)

В края на срока родителите ще получават цялостна характеристика. МОН иска и европейска помощ за превенция на деца в риск

Всяко училище ще назначава “омбудсман” - специалист по личностно развитие на ученика.

Това ще е човекът, който ще отговаря за координацията между ученици, родители и учители. Той ще носи отговорността всяко дете да намери своята изява, да открие своя талант. Всеки родител ще бъде информиран от него за постиженията на своето дете, а при нужда ще се

съдейства за преодоляване на проблемно поведение

Досега тази роля се разпределяше между педагогически съветник, психолог, класен ръководител, директор. В момента се работи върху длъжностната характеристика на специалиста, обяви зам.-министърът на образованието Таня Панчева. Тя представи пакет от мерки за дисциплината на децата.

На училищата ще се препоръча

с новата функция да се натовари зам.-директор

Големите ще имат самостоятелен щат, по-малките училища могат да назначат такъв специалист на половин щат или да делегират дейността му като допълнителна работа на някой учител.

“Всички знаем защо се налага. В последните изследвания на PISA 50% от учениците посочват, че съучениците им пречат на нормалното провеждане на учебния процес. Очакваме положителна промяна в поведението, дисциплината, възпитанието на учениците с нашата грижа за положителния климат в училище”, коментира зам.-министърката.

Ще се създаде и карта за проследяване на личностното развитие. В момента съществува лично дело на ученика, но в него се отразяват само оценките му и санкции, ако има такива. В картата ще бъдат отбелязани неговите силни страни, но и слабите.

Ще се вписват дисциплината, социалните умения, постижения и таланти

В края на всеки срок родителите ще получават генерирана характеристика за своето дете.

“Досега не знаехме при преместване на ученика от едно в друго училище дали не е прекрасен музикант, дали има други постижения. Единственото, което получаваха директорите, са оценките и санкциите”, обясни още Панчева.

Трета мярка са поощренията и санкциите.

Докато се стигне до санкция, ще се преминава през много меки мерки

Първата е напомняне при нарушение на учебния процес. Следва коригиращата мярка - индивидуален разговор с ученика, включват се и родителите. От разговора трябва да следва и конкретен резултат - например детето да се извини на съученика, когото е обидило, да изтрие надраскания чин. Има и възстановителна мярка - ако ученикът е изцапал класната стая, трябва да я изчисти, да възстанови това, което е счупил. Следва писмено предупреждение, в което се представя кратък електронен запис за извършеното нарушение. Следващата стъпка е изготвяне на поведенчески план с конкретика как ще се работи с ученика. Чак на финала се преминава към санкция.

“Изработили сме система, която да подпомага децата, да може да ги поощряваме в техните постижения. Важно е да виждаме доброто в тях ”, каза още зам.-министърката. Най-важна е превенцията.

Създава се е широка работна група заедно с МТСП, ключови партньори ще са общините. Ще се направи

единна информационна система

за детето в сътрудничество с всички институции. В момента има база данни, които нямат връзка помежду си. С новата система те ще обобщят, ще се вижда рано, ако има дете в риск, за да се окаже помощ на семейството. Експерти работят върху детайлното изработване на концепцията. От МОН са поискали и европейска помощ.

“Поздравления за това, което сте направили, защото наистина имаме проблем с нормите в училище, с тяхното прилагане и понякога виждаме как малко ученици нарушават правата и свободите на ужасно много ученици, които са с добра мотивация за учене”, коментира Диян Стаматов, шеф на Съюза на работодателите в системата на народната просвета.

“Хватката е, като видим, че ученикът е направил нещо добро, да го похвалим. Санкциите са накрая. А за характеристиката е отлично - така правят скъпите колежи в чужбина”, допълни Асен Александров, лидер на Сдружението на директорите в средното образование.