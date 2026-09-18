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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23587461 www.24chasa.bg

Външно спешно извика посланика ни в Обединените арабски емирства

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Министерството на външните работи Снимка: МВнР

Министърът на външните работи Велислава Петрова е разпоредила проверка на дейността на Посолството на Република България в Обединените арабски емирства и спешно е извикала посланика ни в страната.

Съгласно установения ред ръководителите на дипломатическите мисии се освобождават от длъжност с указ на президента на Република България, издаден по предложение на Министерския съвет, посочват от министерството. 

Министерството на външните работи ще предприеме необходимите действия за внасяне на въпроса за разглеждане от Министерския съвет.

Министерството на външните работи Снимка: МВнР

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