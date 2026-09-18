Външно спешно извика посланика ни в Обединените арабски емирства

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Министърът на външните работи Велислава Петрова е разпоредила проверка на дейността на Посолството на Република България в Обединените арабски емирства и спешно е извикала посланика ни в страната.

Съгласно установения ред ръководителите на дипломатическите мисии се освобождават от длъжност с указ на президента на Република България, издаден по предложение на Министерския съвет, посочват от министерството.

Министерството на външните работи ще предприеме необходимите действия за внасяне на въпроса за разглеждане от Министерския съвет.