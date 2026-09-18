Кабинетът: 5 млн. от мантинели били за полети на Пеевски. Той: Давам лъжата на прокуратурата (Обзор)

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Отзовават посланика ни в ОАЕ. Продължават проверките по над 900 сигнала за корупция

Сериозни нарушения е установила проверката на обществените поръчки за доставка и поддръжката на мантинелите у нас. В схемата са участвали основно четири дружества, които държат 99,5% от пазара у нас. Привидно създават конкуренция, но всъщност са свързани помежду си с едни и същи собственици в близки отношения. Това бе обявено на първия брифинг за борбата с корупцията на правителството на Румен Радев. На него разкрития обявиха вътрешният министър Иван Демерджиев, шефът на ДАНС Пламен Тончев, министърът на иновации и дигиталната трансформация Иван Василев. Премиерът Румен Радев, министри и шефът на ДАНС направиха първия си брифинг за борбата с корупцията.

Четирите фирми са спечелили поръчки за 400 млн. евро за около 7 - 8 месеца през първото полугодие на 2022-а. От 13.12. 2021 до 2.08.2022 г. на власт е кабинетът на Кирил Петков. А после бе служебното правителство на Гълъб Донев.

Оказа се, че тези дружества са поели огромен обем обществени поръчки, а договорите им са индексирани с над 150 млн. евро. Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество касичка. То генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата за тези полети е над 5 млн. евро. В случая изключително интересено е, че дружеството, което е платило тези разходи, е

собственост на бащата на българския посланик

в Обединените арабски емирства. Тук възниква и въпросът дали поводът този дипломат да бъде поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му, каза вътрешният министър. Главният секретар на МВР Любомир Николов обясни, че е искана информация от малтийски партньори, тъй като самолетът е прехвърлен на малтийско дружество за осъществяване на авиационните услуги.

Проличава и името на друг човек, санкциониран по “Магнитски” - Владислав Горанов. Съвсем случайно вероятно са се намерили някъде по трасето, в икономическото пространство, и г-н Горанов е решил да отдаде под наем, така, за една малка сума, на едно от тези дружества своя обект, каза още Демерджиев.

В момента посланик в ОАЕ е Иван Йорданов. Бе назначен през есента на 2022 г. от служебния кабинет на Гълъб Донев, излъчен от Радев като президент. Справка показва, че бащата на посланика е Илиян Иванов Йорданов. Според публичните фирмени данни той е действителен собственик и представляващ на “Спектрум Еър”. Компанията е регистрирана през 2019 г. с основна дейност “пътнически въздушен транспорт”. Предметът ѝ включва извършване на редовен и чартърен въздушен транспорт, превоз на пътници и товари, както и ремонт и техническо обслужване на въздухоплавателни средства.

Радев обяви, че вече е наредил на външната министърка Велислава Петрова да започне процедура за отзоваването на посланика ни в ОАЕ.

Никога не съм смятал, че може да има връзка между мантинелите и полетите на Пеевски, но работата по тези казуси показва до каква степен са преплетени политически и икономически интереси, каза Демерджиев.

Всичко, което изговориха, е лъжа, това е поредният епизод на “Демерджиев пикчърс” - измислици, измислици и измислици, реагира Делян Пеевски.

Г-н Демерждиев, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс

с един тикет не за 5, а за 50 милиона..., отвърна иронично лидерът на ДПС. Обясни, че до края на деня (петък) ще сезира прокуратурата за това набеждаване. Бе категоричен, че за всичко има документи.

Аз и моето семейство сме платили моите полети. Никога, по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки, заяви Пеевски.

След него реагира и бившият финансов министър, сега депутат от ГЕРБ, Владислав Горанов. Действително консултантската фирма, която притежавам, е отдала имот под наем на фирма “КВМ системи за пътна сигурност”, и то напълно на търговски принцип на “значителната” сума от 1000 евро на месец.

Всичко е декларирано надлежно

и вероятно оттам Демерджиев е направил тези сериозни разкрития, обясни той за “24 часа”.

“КМВ системи за пътна сигурност” е специализирана в производството на всички видове стоманени предпазни огради и парапети за пътно строителство. Работила е по строежа на АМ “Люлин”, АМ “Струма" - ЛОТ 2 и ЛОТ 4, АМ “Тракия”, бул. “Цариградско шосе”, Национален парк “Пирин” и др.

Според Търговския регистър и Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) като крайни действителни собственици се явяват: Петър Йорданов Господинов - контролира мажоритарния дял чрез компанията майка “Ресурс фонд” (която е свързана и със “Спортланд”), Владислав Евгениев Димитров и Евгени Димитров Петров - те са посочени като реални собственици (физически лица) на другия основен партньор в дружеството - АД “Колхида - Метал”, известен производител на мантинели и метални конструкции в Перник.

Демерджиев бе попитан от репортер защо името на лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов не е споменато в днешните разкрития, след като преди два месеца твърдеше, че е свързан с фирмите за мантинели. Вътрешният министър отговори, че връзката между Борисов и Горанов е “очевидна и ясна”, той сам е включвал Горанов в листите си и го е познавал добре.

Изцяло от компетенцията на прокуратурата било дали ще се стигне до искания за сваляне на депутатски имунитети. В МВР се работи по над 900 сигнала за корупция, като 500 са за обществени поръчки, съобщи още министърът.

А премиерът Радев открои, че разкритията са направени благодарние на систмата “СИГМА”.

Анализирахме над 11 700 договора на 176 дружества при 774 възложители. Прегледали сме 3418 партиди от Търговския регистър и 11 196 документа от системата ЦАИС. Ако човек трябваше сам да събере и обработи тази информация, щеше да му отнеме хиляди часове. Успяхме да го направим в рамките на ден - два, обясни Иван Василев.

Ще бъдат ревизирани знакови и компрометирани обществени поръчки, вътрешноведомствени трансфери и подставени лица, обяви Румен Радев.

Проверките ще продължат за съпоставяне на доходи, имущество и активи в България и в чужбина, каза премиерът. Отхвърли твърденията, че се сменя един олигархичен модел с друг. И напомни, че има много общественозначими дела, за които прокуратурата мълчи- като “Барселонагейт”, КТБ, “Булгартабак”, “Хемусгейт”, язовири, свлачища и т.н. Пламен Тончев Снимка: Велислав Николов

Десетки сигнали от ДАНС потънали в прокуратурата

Пламен Тончев изреди дейности в НКЖИ, БДЖ, “Мини Марица-изток”, толуправлението

Десетки сигнали е подала ДАНС през последните 2 г. до прокуратурата, съда и Европейската прокуратура, но стоят без движение, съобщи председателят на агенцията Пламен Тончев. Той изреди 23 сигнала до различните институции, от тях 10 - до прокуратурата:

- Концесионен договор за добив на въглища от находище “Източномаришки въглищен басейн” между МС и “Мини Марица-изток”.

- За едно от дружествата, изграждащо междусистемната газова връзка.

- За дейност на дружеството “Екопартърс” по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

- За неправомерни действия от изпълнителния директор на “Мини Марица-изток” с цел набавяне на облаги на частни дружества за сметка на увеличаване на загубите на дружествата.

- За данни за извършени закононарушения в дейността по оползотворяване на отпадъци, осъществявани на територията на Столичната община.

- За нарушения на Столичното предприятие за третиране на отпадъци, свързани с управление на отпадъци от лечебните заведения.

- За извършени нерегламентирани дейности от ръководен служител на държавно предприятие НКЖИ по отношение на сключен договор.

- За съставяне на документи с невярно съдържание във връзка с изпълнението на проект “Лот 32, път II- 23 Русе - Карнобат”.

- За проблеми при управлението и разходването на “Български пощи”.

- За сключване на неизгоден договор от служител на “БДЖ - Товарни превози”.

- За длъжностни престъпления от ръководен служител на НКЖИ.

- За нарушение на изпълнението на договор за модернизация на 15 броя пътнически вагони, собственост на “БДЖ Пътнически превози”, от вагонен завод “Интерком”, град Дряново.

- За нарушение при разходване на публични средства по сключени договори между Столичната община и общинско дружество “Софекострой”.

- За евентуални нарушения в дейността на НК “Индустриални зони”.

- За информация от директора на Националното толуправление за неправомерно анулирани нарушения за незаконно платени пътни такси в електронната система от външни лица, осъществили нерегламентиран достъп чрез откраднато оборудване.

- За нарушение от зам.-шефа на УС на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

- За сключване на неизгоден договор от “Съобщително строителство и възстановяване” за надграждане на държавния и хибриден частен облак за нуждите на електронното управление по ОП “Добро управление”.

- За евентуално извършени нерегламентирани дейности от страна на член на УС на НКЖИ.

- За евентуално нерегламентирани дейности от ръководен служител на НКЖИ, касаещ генералния директор, и възлагане на обществена поръчка с предмет “Извършване на охранителни услуги със сигнална охранителна техника и реакция с автопатрули на обекти, собственост на НКЖИ”.

- За незаконосъобразни действия на служители от УМБАЛ “Царица Йоанна” - незаконен паралелен износ на лекарствени средства за онкологични и хематологични заболявания.

- За организирана престъпна група, която отклонява легалната верига на доставки на големи количества лекарства, които чрез т.нар. паралелен износ са изнасяни на завишени цени.

- За действия от агенцията по лекарствата при нарушения при верификацията на медикаменти.

- За значително забавяне на обявяване на обществена поръчка за доставка на ваксина и ваксинацията срещу заразен нодуларен дерматит и син език по животните.

- За засечени злоупотреби с лекарства, като се източва бюджетът на НЗОК в особено големи размери.

- За преустановена дейност по сключени договори за обезвреждане на мъртви животни с възложител БАБХ.

- За неправомерно усвояване на средства от ДФ “Земеделие”.

- За противоправни деяния, извършени от служители на Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ “Св. Кл. Охридски”.

- За потенциални злоупотреби при разходване на средства от бюджета на БАН за изграждане на Център по мехатроника и чисти технологии.

Сигнали до Европрокуратурата:

- За обществени поръчки с възложител ЕСО във връка с установени закононарушения при разходване на европейски средства.

- За обществени поръчки за разширението на газохранилище “Чирен”.

- За опит за измама с европейски средства чрез проведена от МЗХ централизирана обществена поръчка за купуване на медицинска апаратура, при която има манипулации на техническите спецификации с цел облагодетелстване на частни интереси.

- За потенциални злоупотреби с европейски средства при реализиране от БАН на проект Център по компетентност по мехатроника и чисти технологии, финансиран от ЕС.

Работата на ДАНС и МВР е насочена най-вече към няколко ресурсни министерства: на регионалното развитие, на транспорта, на икономиката и на здравеопазването. Тончев заяви, че в тези ведомства са извършвани “сериозни злоупотреби”.

След брифинга и.ф. главният прокурор Ваня Стефанова израти писмо до Тончев с искане за пълна справка за подадените сигнали и обеща да разпореди незабавни действия на Върховната касационна прокуратура.