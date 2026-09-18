Обвиниха Сандов за договора с Калушев (Обзор)

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Той: Не се притеснявам. Споразумението не дава права или задължения на организацията

Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление заради договора, сключен с организацията на Ивайло Калушев, съобщиха от Софийската градска прокуратура в петък. Предстои наблюдаващият прокурор да му повдигне обвинение.

Договорът е от 8 февруари 2022 г., когато Борислав Сандов е министър на околната среда в кабинета на Кирил Петков. Според доказателствата

той превишил властта си, като подписал споразумение

за сътрудничество между министерството и неправителствената организация “Национална агенция за контрол на защитените територии”.

“Не ми е връчено нищо”, коментира по-късно бившият министър. Той допълни, че споразумението “не предоставя на организацията права или задължения, не вменява функции, които са в правомощията на държавата”, въпреки че по закон подобно нещо било допустимо, “но не бил такъв случаят”.

Организацията е създадена от Ивайло Калушев, Ивайло Иванов - Ивей, Дечо Василев, Пламен Статев, Николай Златков и от родителите на Калушев.

Според обвинението чрез споразумението на нея ѝ били възложени правомощия, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони.

Действията били извършени с цел да се набави облага за неправителствената организация, изразяваща се в осигуряване на достъп и възможност за

ползване на район и земи около рид Тодорини кукли

в Стара планина. В резултат на това били настъпили вредни последици, обясняват от прокуратурата.

“Това категорично не е вярно. Първо, министерството няма земи там. Второ, няма как споразумението, което е рамково и просто коментира възможности за сътрудничество, да предостави изрично какъвто и да е достъп - изричен или индивидуален, на тези хора и на тази организация до някакви земи. Така че това е абсолютно невярно и няма как да бъде доказано”, добави бившият министър. Според него споразумението не е водило до облаги.

“Разбира се, не се притеснявам. Единственото, заради което се притеснявам е, че поредна предизборна кампания ще мине през политическото участие на прокуратурата в нея”, коментира той.

Казуса Сандов коментира още през февруари, дни след трагедията в хижа “Петрохан” и на връх Околчица. Тогава възмущението беше насочено и към това, че НПО-то носи наименование, което напомня на държавна институция.

Сандов бил дал обясния пред ДАНС още през 2022 г.

Той посетил хижата в същия период, за да се убеди, че хората от организацията разполагат с техниката, която му показвали на снимки.

“Там видях техника за гмуркане и високопроходим джип. Не съм се разхождал по стаите”, разказа бившият министър.

Той призна, че е посещавал няколко пъти хижата и че е пил чай на верандата с Ивайло Калушев, но “нямали приятелски отношения”.

“Не съм видял да има деца. Посещавал съм хижата още два пъти, еднодневно и семейно, в най-топлите и горещи дни в страната през 2023 и 2024-а. Обадих им се, че се качвам, и ще се радвам да се видим. Не е имало възпрепятстване от тяхна страна. Имали сме едно общо действие и то беше събитие, на което присъстваха много известни личности. Знам, че имаха възможности, но не зная откъде”, добави още той преди месеци.

Засега не е ясно кога ще бъде повдигнато обвинението на Сандов. Самият той каза пред БНР, че още не е получил съобщение от прокуратурата.