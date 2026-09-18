Шофьори се нанизаха на Околовръстното на Пловдив, един пострада

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Друг човек е ранен в катастрофа в центъра на града малко по-рано

Един е пострадал при пътен инцидент на Околовръстното шосе на Пловдив, съобщиха от МВР.

Произшествието е станало около 16,40 ч., западно от кръговото кръстовище с "Асеновградско шосе". По данни на МВР участниците са трима. Все още няма информация за състоянието на пострадалия. Автомобилите са се ударили отзад.

Около 15,50 ч. пък две коли са се блъснали странично на кръстовището между улиците "Богомил" и "Доктор Владо". Отново е пострадал един човек.

През деня са регистрирани още две произшествия на територията на областта, които обаче са се разминали без пострадали. Около 10,20 ч. автомобили са се ударили отзад след изхода на Пловдив, преди влизането в село Труд. В 16,47 ч. пък е постъпил сигнал за катастрофа под ъгъл на Околовръстното на Карлово.