ЦИК: До 29 септември могат да се подават заявления за гласуване в чужбина

До 29 септември е срокът, в който българите, живеещи извън страната, могат да подадат заявления за гласуване в чужбина на президентските избори, насрочени за 25 октомври 2026 г., съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК).

Заявлението може да бъде подадено на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България или по електронен път чрез специалната форма, достъпна на официалната интернет страница на ЦИК.

Подадените заявления са основание за образуване на избирателни секции извън страната, както и за включване на избирателите в списъка за гласуване в чужбина. По този начин се улеснява упражняването на правото на глас на избрано от избирателя място, като в изборния ден няма да е необходимо да се предприемат допълнителни действия, включително да се попълва декларация по образец, уточниха от ЦИК.

До 3 октомври 2026 г. комисията ще определи с решение местата в държавите, в които ще бъдат образувани секции извън страната, както и броя на избирателните секции във всяко от тях.