Любомир Николов: Разследваме лица, превъртали милиони през банки и чейнджбюра

Малоимотни лица са превъртали милиони левове през различни банки и чейнджбюра в периода, когато е трябвало да бъдат превалутирани левовете в евро. Това съобщи и.д. главният секретар на МВР Любомир Николов, като уточни, че службите продължават да работят по оперативни дела, които все още не са докладвани на прокуратурата.

„В най-скоро време ще обявим много интересни данни. Ще видите как едни малоимотни лица – във времето, в което трябваше да се превалутират левовете в евро, едни малоимотни лица превъртат през различни банки и чейнджбюра милиони левове", обясни Николов пред NOVA.

По думите му МВР проверява обществени поръчки с минимална стойност от 1 млн. евро, като анализът обхваща периода от 2020 г. При работата по сигналите службите използват и данни, анализирани със системата „Сигма". Министерството на иновациите и дигиталната трансформация подпомага разследванията чрез анализ на дружествата и обществените поръчки, които те са спечелили.

В резултат на тази работа вече са образувани над 250 наказателни производства в прокуратурата. „Това означава, че ние с нашите действия сме събрали годни доказателствени средства, които са спомогнали за образуването им", заяви и.д. главният секретар.

Николов коментира и нарушения при обществени поръчки за мантинели, както и връзки между фирми, спечелили значителна част от тях. По думите му четири дружества, които привидно са конкуренти, са спечелили 99,5% от поръчките за мантинели. Те се занимавали с производство, внос и монтаж на съоръженията.

Около основните компании е изграден конгломерат от свързани дружества, част от които според разследването са били използвани като „дружества касички". По думите на Николов отклоняването на средства ставало чрез дружества, регистрирани след усвояването на парите от спечелената обществена поръчка. Средствата били предоставяни на тези компании под формата на заеми, след което с тях се купували движимо и недвижимо имущество.

Само по конкретния случай става дума за около 400 млн. евро, съобщи Николов. В края на миналата година същите дружества са участвали по всички позиции за изграждането на нови мантинели, като тогава е било одобрено отпускането на още 960 млн. евро.

„Близо 1 милиард евро, което с идването на това ново правителство – на Румен Радев, е стопирано. Обществената поръчка, която е била спечелена по време на кабинета „Желязков", след спирането ѝ е превъзложена на „Автомагистрали", каза той.