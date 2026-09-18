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Кутев: Не очаквам помощ от Пеевски и Борисов за ВСС, но с другите имаме общи цели

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Антон Кутев е депутат от "Прогресивна България".

"Това е проблем, с който трябва да се занимава прокуратурата, не вътрешният министър - той само извади данните. За нас е много важно да довършим съдебната реформа и се надявам да я направим със сериозна част от парламента. Аз не очаквам помощ от Пеевски и Борисов за ВСС и смяната на главния прокурор, но с другите колеги в парламента смятам, че имаме общи цели и може да свършим много неща заедно".

Това каза депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев пред БНТ.

"Колите на пропан-бутан обикновено са в хората с най-малко възможности и наистина пестят. Има хора, които си карат 3000-кубиковите коли и не им пука толкова за цените. Пропан-бутанът се ползва от най-ниските слоеве", каза Кутев за решението да се махне акцизът на пропан-бутана като една от мерките за високите цени на горивата.

"Вдигането на цените на горивата влияе и на цените на стоките", обясни той защо правителството ще даде по 50 евро помощ на най-бедните дори и да нямат коли - втората точка в плана на правителството за помощ за горивата. Тя е наречена "инфлационен чек" и право на нея имат 550 хил. души.

Той подчерта, че за девет години Илияна Йотова като вицепрезидент е помилвала 28 души - колкото някои вицепрезиденти само за един мандат. Обясни решението ѝ да помилва Огнян Атанасов, осъден за наркотици, със заключението на лекарската комисия, според която днес той би трябвало да е в тежко здравословно състояние.

Антон Кутев е депутат от "Прогресивна България".

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