Асен Василев: ДАНС прехвърли топката на прокуратурата за "Петрохан"

"ДАНС изведнъж прехвърли топката на прокуратурата, като стана напечено. Имало е сигнали до ДАНС още през 2022 г. Къде е била държавата по това време? Шефът на ДАНС е бил лично назначение от Румен Радев през 2021 г. и тази година преназначен. Това са абсолютни безобразия, ако това, което се изнася, е вярно". Това коментира лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев по повод изявленията от последните дни по случая "Петрохан" и шестте трупа.

Василев бе гост в "Панорама" по БНТ заедно с депутата от "Прогресивна България" Антон Кутев, който го попита дали е безобразно кметът на София Васил Терзиев да дарява за сдружението на планинарите. "Всичко е безобразно", отговори му Василев, но обясни, че всеки може да дари пари на човек, който впоследствие може да се окаже престъпник, както и че е работа на службите да разследва тези случаи, а не на кметовете и на частни лица.

"Трябва да имаме силен, независим и отговорен президент на България. Това минава през погледа този човек на предишните си длъжности какво е правил. Ако избираме човек, който ще има правото да помилва, трябва да видим какво е правил в миналото. Този човек е с множество присъди, включително доживотна от Гърция, избягал е от затвора. Има пет такива. Пуснат е вкъщи да се лекува от онкозаболяване, хванат е и е осъден втори път и е помилван. Не може да се разчита само на лекарска комисия", коментира Василев решението на Илияна Йотова като вицепрезидент да помилва Огнян Атанасов, осъден за наркотици.

"Мерките за цените са на парче, бавни и неефективни", заяви още Василев и добави, че още преди изборите е било ясно, че е необходим сериозен антикризисен пакет, заради проблемите с енергоносителите и зърното.

„Беше предвидимо, че ще има проблем с цените. Ако погледнете предизборната кампания още април месец , още тогава казахме, че в бюджета за 2026 година трябва да се заложи сериозен антикризисен пакет, който да се активира, ако се влошат нещата, като беше ясно още тогава, че войната в Иран най-вероятно няма да приключи бързо. Беше ясно още тогава, че има проблеми с природния газ. Малко по-късно стана ясно, че има проблеми и със зърното, съответно терминалите, и няма как да излезе реколтата в момента на световния пазара.", каза той.

„Това, което нас ни притеснява, е, че мерките, които се вземат, са на парче, много бавни и неефективни и няма да решат проблема", обясни той. Като пример посочи обявения пакет за горивата, който е на стойност 300 млн. евро.

„Пакетът, който днес се обяви за горивата. На хартия е много щедър, 300 милиона евро. Реалното нещо, което ще влезе в българската икономика от тези 300 милиона, са 30 милиона евро, които ще отидат при хората, които са на социални помощи, 500 000 човека, ще получат по 50 евро на цената, както е в момента 2 евро на литър дизела, ще получат по една туба с грижа", каза той.