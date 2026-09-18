Майстор причинил пожара с щети за 15 хил. евро на къща в Асеновградско, правел изолация на покрива

Приключил работата, взел си 300-те лв. надник и си тръгнал, като така не видял, че тлеят дървени греди, които подпалили покрива на имота

Майстор е отговорникът за пожара, довел до щети за 15 025 евро на къща в асеновградското село Боянци. Мъжът бил нает от свои познати да направи изолация на покрива им и поради небрежност при боравенето с горелка, причинил пламъците.

Както "24 часа" вече писа, майсторът 4-месечна условна присъда с 3 г. изпитателен срок. Осъден е да плати също така обезщетение - в размера на нанесените щети, 1200 евро за адвокат на пострадалия, 306 евро разноски по делото и около 600 евро държавна такса върху уважения граждански иск.

През април 2023 г. собственикът на къщата решил да направи изолация на покрива и възложил на сина си да намери подходящ човек за това. Той се свързал със семеен познат, занимаващ се с такава дейност и се уговорил с него да положи изолационна лента на външното стълбище срещу 100 лева за труд и 200 лева за материали.

На 11 юни майсторът дошъл до имота с газова бутилка, горелка и ролки изолация. Работил от 10 до 11,50 ч., като поставил черна изолационна хартия на бетонната част на навеса, мажел с течност, след което полагал лентата и минавал с горелката. В непосредствена близост обаче имало два ската от дървени греди. При работата с горелката се получило нагряване, което довело до така нареченият "скрит период на тлеене" и до последващото възпламеняване.

Подсъдимият приключил работа, направил снимки на резултата, взел си парите и със сина си тръгнали. Около час по-късно комшии обаче усетили мирис на дим, тръгнали към източника и видели, че покривът гори, като огънят се разпростирал бързо. Обадили се на телефон 112, изчакали пожарникарите, които за около половин час се справили с инцидента и разпитали какво е станало. Собственикът на къщата разказал, че по-рано майстор е слагал изолация и оттам е тръгнал огъня. Единият от огнеборците попитал дали човекът е останал известно време след приключването на работата, както е редно, но получил отрицателен отговор. Затова служителите сметнали, че именно действията на подсъдимия довели до пожара, от който изгоряла голяма част от имота.

По делото е изготвена и пожаротехническа експертиза, която установила, че непосредствената причина за пожара най-вероятно е небрежност при боравене с открит огън. "Най-вероятно огънят е следствие на запалването на дървения материал на покрива, получено от нагряване. Това нагряване се е получило вследствие от нагряване площадката, за да може да бъде положена хидроизолацията с помощта на газова горелка. Като това е и причината пожарът да не бъде забелязан в самото начало. При такъв вид пожара имаме скрит период или периода на тлеене и последващото възпламеняване в по-късен етап от време. Поради това, че в къщата е нямало никой и покривът е покрит с керемиди, огънят е забелязан в по-късен етап от време, когато вече се е бил запалил целият. Най-вероятно вследствие на нагряване с горелка в близост до дървените елементи, същите са се били нагрели и впоследствие са се самозапалили, като в началото е имало период на тлеене и последващо запалване. Според заключението на експертизата първоначално пожарът е тръгнал от покривното пространство около бетоновата площадка, на която са се извършвали ремонтни работи, след което огънят се прехвърлил върху останалата част на покрива", посочват в мотивите си съдиите.

Цялата къща е оценена на 49 015 лв., а щетите - на 29 386,55 лв., равносилни на 15 025,10 евро.

Решението на Районния съд в Асеновград не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Окръжния в Пловдив.