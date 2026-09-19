Посланикът ни в ОАЕ: Не съм свързан с полети на Пеевски

Посланикът ни в Обединените арабски емирства (ОАЕ) Иван Йорданов отрече твърденията на властта, че семейството му има връзка с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и с дружество, през което според МВР са били плащани частни полети.

„Тези твърдения категорично не отговарят на истината. Не съм свързан с никакви полети на частни лица до ОАЕ и от ОАЕ, включително на г-н Делян Пеевски. Нито един член на моето семейство не е свързан с тези полети. Баща ми има дялово участие във фирма, която по неговите думи никога не е участвала в обществени поръчки за мантинели, нито пък той като физическо лице е бил пряка връзка за когото и да било", каза пред bTV Йорданов, извънреден и пълномощен посланик в Абу Даби.

На първия брифинг за борбата с корупцията на правителството на Румен Радев бе обявено, че Пеевски е плащал частните си полети с пари, отклонявани от обществени поръчки. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че в действията е намесен и топ дипломат.

Материалите на МВР вече са в Софийската градска прокуратура.

99,5% от обществените поръчки за производство, поддръжка, монтаж и доставка на мантинели печелят 4 дружества, чиято собственост е свързана. Парите от тези обществени поръчки стигат до политически партии и дипломатически представители. Поръчките са с обща стойност от 400 милиона евро, заяви МВР.

„Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме „дружество касичка". Това „дружество касичка" генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски", каза Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи.

По информация на МВР полетите струват над 5 милиона евро. Всеки е с издадена фактура от друга държава.

„Извършихме проверка в подадените данъчни декларации на лицето, депутата и лидер на партия, откъдето установихме, че същите не са декларирани като разходи или подарък за осъществяване на въпросните полети", каза главен комисар Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР.

Делян Пеевски отговори от парламента.

„Г-н Демерджиев, освен да го кача на един космически кораб и да го кача на Марс с един билет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, поредният епизод на „Демерджиев Пикчърс". Още днес ще сигнализирам прокуратурата за всичко, за което ме набеди. Аз и моето семейство сме платили моите полети. Никога аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки", каза вчера Пеевски.

Според МВР за организацията на полетите на Пеевски помага семейството на топ дипломат.

„Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланик в ОАЕ. Тук възниква и въпросът дали поводът да бъде този дипломат оставен на този пост, не са именно тези действия, извършени от дружество на баща му", попита Демерджиев.

През 2020 г. фирмата на бащата на посланика е купила самолет за 36 млн. лева, с който Пеевски е летял, посочват от МВР. Машината е прехвърлена на малтийско дружество за осъществяване на авиационните услуги.

Министърът на външните работи Велислава Петрова спешно извика посланика ни. От ведомството заявиха, че започва процедура за освобождаването му. А вътрешният министър посочи и друг действащ политик в разследването на МВР.

„Прозира и името на друг санкциониран по „Магнитски" - Владислав Горанов, депутат от ГЕРБ. Той пък, видите ли, отдава под наем обект на едно от тези дружества, то се явява наемодател. Съвсем случайно са се намерили някъде по трасето", каза Демерджиев.

Депутатът от ГЕРБ коментира писмено: „Действително консултантската фирма, която притежавам, е отдала помещение под наем на фирма КМВ Системи за пътна сигурност, и то напълно на търговски принцип на „значителната сума" от 1000 евро на месец. Всичко е декларирано надлежно и вероятно оттам Демерджиев е направил тези сериозни разкрития."

„Обещахме, че ще водим дейност за разграждане на олигархичния модел, за пресичане на всички корупционни схеми и за връщане на справедливостта в обществото", коментира пресконференцията премиерът Румен Радев.

ДАНС призова прокуратурата да работи по сигналите за корупция, подадени за строителство, транспорт, здравеопазване и други, част от които председателят на службата прочете публично. А временно изпълняващият функциите главен прокурор разпореди проверка на изнесеното пред медиите.