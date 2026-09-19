Доц. д-р Александър Александров: Нямам никакви съмнения, че Калушев е убил децата и се е самоубил

Запознах се подробно със следите от кръв, отложени по посока на изстрелите в това затворено пространство, динамиката на тези следи, местонамирането и начина на намиране на телата на тримата - нямам съмнение, че Калушев е извършил убийство на тези две деца и е приключил със себе си с изстрел в устата.

Това заяви доц. д-р Александър Александров, началник на Клиниката по съдебна медицина в Александровска болница, пред bTV.

По повод искането на близките на загиналите той да се оттегли от разследването, доцентът обясни: Аз пряко не участвам в разследването. Може на втори етап, ако решат, да ме назначат разследващите в повторна експертиза. Аз съм просто специалист по съдебна медицина, в чието звено са извършени три от аутопсиите. Не съм бил емоционален.

Аутопсиите в "Петрохан" са извършени от един от най-опитните ни съдебни лекари в Клиниката по съдебна медицина, докато аутопсиите от Околчица са извършени от колега от Враца. След това е направена тройна съдебно-медицинска експертиза, като са събрани общите данни - двамата колеги и още един от "Пирогов", обясни доц. Александров.

Аз нямам пряка намеса. Това, че съм ги видял в залата по време на съдебно-медицинската аутопсия, просто съм погледнал. Нямам пряко отношение и е най-правилно, след като съм се запознал със съдебно-медицинската експертиза, да участвам в дебата и в този брифинг, защото колегите, като вещи лица по тези експертизи, не е редно да се произнасят, освен пред разследващите органи и съда.

Запознал съм се с експертизата за Околчица и на база на това, което са изследвали колегите, съм съгласен с изводите им и ги поддържам. Защото в комплексната експертиза участват не само съдебни лекари, а и различни специалисти - балистика, съдебна медицина и т.н., които трябва да се съберат и отговорят на интердисциплинарни въпроси, обясни той.

Няма как да бъда пристрастен, след като не участвам в този случай. Съгласен съм с изводите, правилно са се мотивирали колегите, защото те са изследвали цялата ситуация, кървави следи, частиците барут по дрехите - цялата ситуация, която е изследвана като динамика, свързана с отлагане на кървавите следи и др., изводите им са съвсем логични, обясни Александров.

Токсикологичните експертизи още не са приключени, но в процеса на изследване на този етап е излязло като позитивно лекарствено средство фенобарбитал. В тялото на Ивайло Калушев. Може да се намери навсякъде в България, това е упойващо вещество, има различни варианти, в зависимост и от дозата, допълни доц. Александров. Влиза в състава на лекарства.

По повод изнесените детайли за сексуално посегателство доц. Александров обясни: "Пресни следи, които по категоричен начин да се твърди, че към момента на смъртта им е имало такова нещо, не са установени. Това, което казах е, че установените промени в областта на аналните отвори, при доказана липса на болестни причини за тази находка, може да се обясни с наслагващи се във времето травматични увреждания на мускулатурата на сфинктера и по този начин той прогресивно се отпуска и може да представлява по начина, по който са фиксирани на снимков материал на двете момчета."

Той отказа да изпада в подробности, защото не е изготвил той експертизите, но обясни, че изводите са обосновани на база находките и доказателствата. Най-вероятно към момента на извършване на аутопсиите колегата от Враца не е обърнал внимание на точно този детайл, а след това, при обстойното изследване на телата, е установено това. При аутопсии не се заглеждаме толкова детайлно в интимните области на хората, обясни специалистът.

Това, което са констатирали колегите като трупни изменения, съпоставени с диапазоните на температурите за тези периоди, колегите са направили обоснован извод, че давността на смъртта е в порядъка на 5 до 7 денонощия от намирането на телата, обясни още доц. Александров.

От това, което съм се запознал със ситуационната експертиза на Околчица, изводите са правилни. Убеден съм, че малкото дете - Александър Макулев, е застрелян от упор в ляво слепоочие с изход дясно слепоочие. Проектилът продължава, удря се в една прахосмукачка и пада долу. Те са две части, защото проектилите, които са използвани, са с плоска водеща част и с оловна част, ризницата е само отстрани, оловото не е припокрито отпред. При удар в твърда подложка това олово се деформира, разтваря и разкъсва ризницата. Измислено е по този начин, че за кратко време при тази силна деформация на проектила, да се нанесат тежки щети, но ако излезе, да не нарани друг човек, обясни Александров по повод това, че е имало две дупки на люка на кемпера.

Люкът на кемпера се състои от две стъкла - отгоре плексиглас от 4,5 мм, долният слой е 1,5 мм. След като Калушев е произвел изстрела в устата си и излиза от теменната област, проектилът продължава нагоре, тези две части, каквито са намерени в главата на Николай Златков, и пробиват и двете стъкла и напускат кемпера. Докато между двете стъкла отнесените костни частици - успяват да пробият тънкото стъкло и остават там. Там има останки от черепа на Калушев, затова отдолу са повече дупките, а отгоре са само две - нанесените от проектила, обясни доц. Александров.