Министър Ефремова: Еднократната помощ от 50 евро не е заради изборите

Ще има вдигане на детските надбавки

Еднократната помощ от 50 евро за около 550 хил. уязвими български граждани няма общо с предстоящите избори. Това каза социалният министър Наталия Ефремова в предаването "Събуди се" по Нова телевизия. В петък правителството обяви, че "инфлационен чек" от 50 евро еднократна помощ ще получат хората с доходи под линията на бедност заради високите цени на горивата, дори и да не притежават автомобил. Изплащането ще става по служебен път - директно по банкови карти или по пощата, още през октомври.

"Целта е по-рано да се дадат, в момент, в който вече виждаме, че цените отиват нагоре, в резултат на повишените цени на горивата. То означава, че се отразява и върху цени на хранителни стоки и други услуги. Затова е необходимо да се задейства втора фаза на пакет, който частично и в момента е в действие. Защо е по-различен? Защото се направи анализ на пролетната мярка, видя се, че независимо от нашите предварителни очаквания ние да достигнем до достатъчен брой лица, изискването да имат автомобил затрудни достъпа до тях. Не достигнахме до достатъчен брой хора, които да получат подкрепата тогава", обясни министър Ефремова.

Затова сега променят мярката, а целевата група е много точно фокусирана. Това са хора действително с много ниски доходи, които са познати в системата за социално подпомагане. Получават различен вид подкрепа и по този начин ще можем много лесно да изплатим този инфлационен чек, който има за цел да компенсира не само разходите за гориво, а разходите изобщо, които са повишени във връзка с цените на стоките и услугите, които потребяват", допълва Наталия Ефремова.

Как обаче ще бъдат компенсирани хората, които пътуват дълго до работата си?

"Затова сме заложили цял пакет от мерки, чрез тях ние подкрепяме и обществения транспорт, че да не се повишават цените на билетите. От друга страна това, че се задържат цените, също има ефект върху цялото население, не само при най-уязвимите. Насочените мерки към земеделския бранш, към транспортния сектор и социалния вектор на пакета от мерки, в своята комплексност ще даде задържане на цените, това което ние целим, за да може с доходите, които имат, хората да посрещат нуждите си", посочва Ефремова.

Само че това не е ли повод за критики от опозицията, че тези надбавки се дават точно преди изборите, защото цените бяха високи и преди 3 месеца.

"За съжаление, ние се намираме макар и в момента пред редовни избори, постоянно в предизборна обстановка. Категорично отричам, че това е съобразено с предстоящите избори. Това е цикличност на икономиката, следи се много внимателно какво се случва в Близкия Изток и как това се отразява на цените у нас. Знаете, че повишаването на цените на един барел днес, не се отразява на цената на колонката. Разликата идва след месец-два.

Идеята е хората да посрещнат спокойно нуждите си през зимния период", допълни тя.

"Ще има повишение на детските надбавки. Все още е въпрос на преговори обаче в какъв размер ще бъде увеличението, уточни ресорният министър. Освен това се готви и увеличение на майчинството през втората година, както и увеличение на стимула при завръщане на майката на работа на 75 процента", заяви Ефремова.

По думите на социалния министър размерът на майчинството за втората година ще бъде много близък до чистия размер, който получава една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Ефремова коментира още, че еднократните помощи при раждане също предстои да бъдат повишени над 50 процента.

Предвиждат се и данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности. Министър Ефремова посочи още, че се работи в посока повишаване на подкрепата на учениците от 1, 4 и 8 клас за следващата година, като при възможност може да бъдат включени и други класове ученици.