Еко Новини: Подписът е на Сандов, но ресорът е на Белев

В петък Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов за длъжностно престъпление във връзка със споразумението с НАКЗТ. Според обвинението на 8 февруари 2022 г. Сандов е превишил властта си, като чрез подписания документ на неправителствената организация са били предоставени държавновластнически правомощия и контролни функции, включително по мониторинга и контрола на мерките в защитените зони.

Това повдига въпрос как новосъздаденото сдружение, в чието ръководство е Ивайло Калушев, успява само 26 дни след регистрацията си да стигне до рамково споразумение с Министерството на околната среда и водите за охрана и контрол на зоните по „Натура" – 35% от страната, подписано лично от тогавашния министър Борислав Сандов, пише Еко Новини. Наскоро стана ясно, че и Природен парк „Витоша" е трябвало да се включи в тази схема.

Каква е ролята и отговорността на тогавашния заместник-министър Тома Белев, бивш директор на парк „Витоша", който именно по това време отговаря за биоразнообразието, националните паркове и регионалните инспекции по околната среда и водите - ресорът, към който пряко се отнасят защитените територии и „Натура 2000".

Подписът е на Сандов. Ресорът е на Белев, пише сайтът.

НАКЗТ - „Национална агенция за контрол на защитените територии", е регистрирана на 13 януари 2022 г. Сред първите членове на Управителния съвет са Ивайло Иванов, Ивайло Калушев и Николай Златков.

На 8 февруари, само 26 дни след регистрацията, Борислав Сандов подписва рамково споразумение с организацията. За по-малко от месец едно новосъздадено сдружение без предходна история като юридическо лице успява да влезе в контакт с политическото ръководство на МОСВ, да проведе срещи, да стигне до изготвяне на документ и да получи подписа на министъра.

По думите на Сандов представители на организацията са поискали среща още през януари. Състояла се първа среща с Ивайло Иванов, а след това и втора. Сандов твърди, че рамковото споразумение впоследствие е било изготвено от неговия екип.

Проверка на самото МОСВ установява, че компетентните дирекции не са инициирали споразумението и не са участвали в неговото изготвяне и съгласуване. Няма установен иницииращ документ, който да показва откъде е започнала процедурата.

Тома Белев днес защитава тезата, че с документа не са били възложени нито охранителни, нито контролни правомощия, а единствено общи дейности по наблюдение, мониторинг и информираност.

В рамковото споразумение се говори за „подкрепа при осигуряване на регулаторни и контролни функции за опазване на околната среда и защитените зони".

Посочено е, че НАКЗТ разполага с ресурс за „систематичен контрол и превенция на нерегламентирани действия", както и че сдружението и МОСВ ще си сътрудничат при „упражняване на мониторинг и контрол" за изпълнението на мерките в защитените зони.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството установява „неясен предмет" на споразумението, липса на правно основание и ред за сключването му и липса на правно основание и ред за предоставяне на подобни контролни функции на неправителствена организация.

През февруари 2022 г. министър на околната среда е Борислав Сандов. Негов заместник с ресор биоразнообразие, национални паркове и РИОСВ е Тома Белев.

Защитените територии и „Натура 2000" са част от ресора, за който той отговаря в политическото ръководство на министерството.

Шест дни преди подписването – на 2 февруари 2022 г. – в полицията в Берковица вече е подаден сигнал за хора край Петрохан, представили се като „Петрохански патрул рейнджъри". Според данните на МВР сигналът е за инцидент с петима мъже и съдържа твърдения за грубо отношение и заплахи. Няма публични доказателства, че Сандов или Белев са знаели за този конкретен сигнал на 8 февруари.

След смяната на ръководството отношението на министерството към документа се променя коренно. Още през 2022 г. започват опити той да бъде прекратен. МОСВ сезира прокуратурата и МВР, а в нотариална покана до организацията посочва, че счита споразумението за нищожно.

Ивайло Калушев е част от ръководството на НАКЗТ още при създаването на организацията.

Януари 2022 г. – регистрира се сдружението, в чието ръководство е Калушев. В рамките на същия месец негови представители вече имат достъп до министъра на околната среда. 2 февруари – в полицията е подаден сигнал за хора, представящи се като „Петрохански патрул рейнджъри". 8 февруари – Сандов подписва споразумението.

А в политическото ръководство на министерството по това време Тома Белев отговаря за биоразнообразието, националните паркове и РИОСВ.

Белев твърди, че споразумението не е предоставяло нито охранителни, нито контролни функции.

Според официалната проверка на МОСВ в документа има формулировки за контрол, предметът му е неясен и липсват правно основание и ред за предоставяне на подобни функции на НПО. След трагедията край Петрохан през 2026 г. въпросът отново стигна и до правоохранителните органи.

При изслушване в Народното събрание председателят на ДАНС съобщи за активно наказателно производство срещу длъжностни лица и лице, заемало висша публична длъжност, във връзка с евентуално престъпление по служба.