Емил Радев: Това, че Йотова иска в комитета си различни хора, показва качества на един обединител на нацията

Именно поканата на Илияна Йотова към мен показва, че тя иска в инициативния си комитет хора от различни професии, от различни социални слоеве, от различни политически сили. Това са качествата на един обединител на нацията, какъвто трябва да е президента.

Това коментира евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев пред bTV по повод участието си в инициативния комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент.

В Европейския парламент моят път се пресече с този на Илияна Йотова, тя беше зам.-председател на комисията по правосъдие и граждански свободи, после аз станах зам.-председател. С нея страшно добре работехме по сваляне на дискриминационни мониторинг върху България и Румъния, който ни пречеше за Шенген. Работехме върху теми като пълноправното ни членство в Шенген, по електронното правосъдие, разказа Радев.

Не виждам проблем, че влязох в инициативния комитет на Илияна Йотова. Първият човек, който информирах за тази покана, беше г-н Борисов. Ние нямаме кандидат за президент в тази кампания, нямаме и десен кандидат, защото не смятам, че основният опонент на г-жа Йотова г-н Гюров е десен. Напротив, имаме състезание в лявото политическата сила на г-н Гюров членува в "Реню" (групата Renew Europe в ЕП - бел. ред.), не е нито вдясно, нито в крайно дясно. Така че тук имаме състезание на леви кандидати. Това, че г-н Гюров си носи кобура отдясно, не го прави десен кандидат. Така че е естествено да подкрепя Илияна Йотова, защото тя е идвала на събития на ЕНП, които съм организирал, въпреки че е била в ПЕС - загърбвала е политическите си тяснопартийни интереси в името на доброто на България и това е много добро качество за един президент, обясни Радев.

Получил поканата лично от Йотова, но не ангажира партия ГЕРБ с позицията си. Това е лична позиция, не съм в ръководството на партията, лично я подкрепям, защото виждам, че тя поставя интересите на България над други интереси. А всеки от партията ни ще прецени за кого да гласува, обясни Радев. Това е личен ход, не политически, със съгласието на ръководството и ГЕРБ си остава моята партия, допълни той. Но коментира, че интересът към партията, и решението, доказва, че ГЕРБ е незаобиколим фактор в политиката.