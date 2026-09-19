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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23589138 www.24chasa.bg

Частица от честния пояс на Богородица ще е във Варна 3 дни

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КАДЪР: Нова тв

Във Варна днес трябва да пристигне една от най-ценните реликви в християнския свят. Става дума за частица от честния пояс на Дева Мария, съхранявана в девическия манастир край Волос в Гърция.

Светинята ще остане за поклонение три дни в катедралния храм „Успение Богородично" в морската столица. Храмът ще бъде с удължено работно време - до 21 часа, съобщи Нова тв. 

Смята се, че Дева Мария сама е изтъкала своя пояс от камилска вълна. След това историята продължава и по светите места. Вярва се, че Честният пояс в православната традиция е най-значимата реликва, свързана със земния живот на Пресвета Богородица. Според църковното предание самата тя го е изтъкала, а след това го е предала на апостол Тома.

Според преданията светинята първоначално се е пазила в Йерусалим, а след това е била пренесена и в Константинопол. Впоследствие поясът бил съхраняван и във Влахернския храм, както и във византийски дворец.

КАДЪР: Нова тв

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