Петър Витанов: За ВСС имаме най-много основания за разговори с "Възраждане" и ДБ, с ПП е по-трудно

Отворени сме към всички политически партии, които са декларирали необходимостта от промяна в съдебната система. Разговори с ДПС и ГЕРБ не сме водили и на този етап не разчитаме на такива. "Възраждане" имат най-много основания да водим разговори, защото те никога не са били част от управлението. Разбира се, ДБ, за които реформата в правосъдната система е в основата на техните политически послания. И се опитваме с ПП - там е една идея по-трудно да преценя какви са реалните варианти, разказа шефът на групата на ПБ.

Това заяви шефът на групата на "Прогресивна България" Петър Витанов пред bTV по повод предстоящия избор на 11 членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание, за което са нужни 160 гласа. Той изброи целите на управляващите - нов ВСС, нов избор на главен прокурор, промяна в структурата на прокуратурата, връщането на желания за истински разследвания.

Отдавна водим разговори всички, които сме се обединили и вярваме, че съдебната система трябва да е различна. Обединили сме се около правилата, около образа и профила на потенциалните членове на ВСС. Единствените имена, които сме коментирали, са тези, които са постъпили от неправителствения сектор и немалка част от тях припознахме и ние, и колегите, обясни Витанов.

Той се надява, че президентските избори няма да ги скарат до такава степен, че да не се събере мнозинство от 160 гласа за ВСС.

Витанов изброи целите на управляващите за следващите 4 г.: нов Наказателен кодекс, промяна в атестирането, промяна в командироването на съдии, промяна в концепцията за ВСС.

Витанов обаче определи като "гнусна кампания" атаките на Асен Василев срещу Илияна Йотова за помилването на Огнян Атанасов, който бе определен от лидера на ПП

Този човек или е медицинско чудо, в което аз по-скоро вярвам, или е заблудил комисията. В експертизата за здравословното му състояние пише, че след като е претърпял катастрофа 1999 г. има аневризма в мозъка и деменция. След това има тежко онкологично заболяване, което налага спешно лечение. След това е претърпял инсулт и накрая е с перфорирана язва и перитонит. Заключението на комисията е, че пребиваването му в затвора, апропо той в последните години не е бил в затвора заради тежкото здравословно състояние, представлява риск за неговия живот. И на този етап отговорност и преценка е на г-жа Йотова, но не очаквайте тя със стетоскопа или с ЯМР-то да отиде да види дали документите са достоверни. Кой ще е този, който, когато получи такава медицинска експертиза, ще прецени, че този човек трябва да остане и да умре в затвора. И после кой ще носи държава за нас като държава за нехуманно отношение към престъпници. Помилват се престъпници, не ангели.

Той обясни, че вторите най-многобройни престъпления са с наркотици, заради които се лежи в затвора.

Имената на членовете на комисията бяха пред мен - те са все специалисти, професори, доценти, и не искам да мисля, че експертизата е подправена, отговори Витанов на такъв въпро.

През годините Йотова като вицепрезидент са помилвани само 28 души, което е много малко в сравнение с предшествениците й, обясни той.

Като родител и баща не желая да политизирам случай "Петрохан" - случилото се там е ужасно, разтърсващо, чудовищно, и ми се иска да стигнем до дъното на всичко, без да каляме политически, каза Витанов.

По повод изнесените от МВР данни и твърденията на управляващите, че семейството на посланика ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов (който в петък вечерта бе отзован) има връзка с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и с дружество, в което е бащата на посланика, през което според МВР са били плащани частни полети, Витанов каза: "Оставете възрастният човек на мира. Трудно ми е да си представя 80-годишен активен бизнесмен, смятам, че е подставено лице на сина си. Надявам се българската прокуратура да реагира адекватно. В крайна сметка се вижда, че мерките със Сигма дават резултат."

Предоставената информация за свързаните фирми и полетите на Делян Пеевски са от малтийските служби. Фирми са заделяли част от средствата в дружество на родителя на нашия посланик, с които е закупен самолет и са се финансирали полети, коментира още Витанов.

Той коментира и помощите, които правителството обяви в петък. 300 млн. евро засягат 550 000 души, които живеят под прага на бедност. Дори и да нямат кола, те ще получат по 50 евро. Няма нужда да подават заявление. Предвидили сме 55 млн. евро за българските превозвачи. Подпомагаме междуградския транспорт, обясни шефът на депутатите от ПБ.

„Асен Василев говори, че 20 семейства щели да получат от парите за земеделци. Това са манипулации. По тази мярка един производител на може да получи повече от 50 000 евро. Как може да имаш претенцията да си министър в европейска държава и да не познаваш законодателството. Няма нужда от нотификация за пропан-бутан. Акцизът се премахва. Това е мярка, която залага глътка въздух, които изпитват затруднения да си пълнят колите, каза още Витанов.