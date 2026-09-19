Илияна Йотова: Отказвам да споря с лъжи, умея го с доводи и разговори с всеки

Президентът разказа пред БНТ, че част от екипа, който прави кампанията срещу нея, й е предложил кампания срещу Гюров и тя категорично е отказала

"Дондуков" 2 не е място за шамари и декларации, а разделението е най-евтината политика - настоящият държавен глава ще продължи с обратното - позитивния разговор с всеки

Президентската институция не е място за шамари и отправяне на декларации, а разделението е най-евтината политика.

Така Илияна Йотова описа какво не трябва да прави един президент и обеща да продължи с поведението си като държавен глава, което българите наблюдават в последните 8 месеца.

"Ще водя позитивен разговор, ще пътувам в малки и големи градове, ще говоря с всеки и всеки да решава сам", обясни своята кандидат-президентска кампания тя в предаване N 1000 на Георги Любенов по БНТ.

Илияна Йотова призна няколко неща. Първо, че не води лични и брутално битки, че не може да спори с лъжи, а само с доводи и факти.

Оказва се, че част от екипа на един от участниците в президентските избори (бележка на редакцията - вероятно става дума за ПР-и на Андрей Гюров), е предложил своите услуги на Йотова. След отказа й, тя е очаквала подобна черна, лична кампания и вижда как сега тази стратегия е обърната срещу нея. Вероятно, защото е и жена.

В тази ситуация са й се обадили различни политици да я подкрепят. "Виждам, че мога да разчитам на тези хора, които подават ръка, когато става дума за страната", сподели Йотова.

И изненадващо сподели, че не оттегля добрите думи за Андрей Гюров и Георги Кандев, а действията им сега оставя на тяхната съвест. По адрес на бившия главен секретар на МВР уточни, че той е изпълнявал длъжността временно и не е бил титуляр на поста.

Президентът обърна внимание, че част от партиите, които днес стоят зад Гюров, са били категорично против назначаването му от нея за служебен премиер.

Затова и Йотова, която цени държавността, отказва да използва чуждите лични проблеми. Припомни, че във времето, когато тогавашният подуправител на БНБ и бивш лидер на парламентарната група на "Продължаваме промяната", е бил атакуван заради делото в Люксембург за конфликт на интереси, тя е застанала на негова страна.

На въпрос как ще отговори на критиките, че ако тя спечели вота в края на октомври, това ще е трети мандат за Румен Радев, Йотова отговори така: "Като премиер той се справя много добре и не му трябва трети мандат".

Обясни и защо двамата са били добър екип - защото са държали на самостоятелна външна политика, на уважение към конституция , които други са поругали.

"Когато виждам, че нещо не е наред, когато един закон не е преминал през обсъждане, ще реагирам", предупреди Йотова, която обаче вижда, че правителство се справя и се радва подкрепа, защото години е имало пробив между хората и институциите.

Йотова обясни на своите опоненти, че е подписала временния бюджет, за което е получила благодарности от бизнес и общини, които са изпълнили, но без финансиране проекти през 2024 г. Забавени от две правителства, а общините са истинският живот на хората и там няма нужда от чиновническа спекулация и замазване на цифри в екселски таблици на министерства.

Илияна Йотова сподели, че е била огорчена, че когато по време на речта на председателя на Еврокомисията на Урсула фон дер Лайен България единствена е била спомената поименно като държава със своя ясна позиция, се намерили родни политици, които да омаловажат това.

Българският президент напомни, че живеем в свят на две големи войни и многобройни локални конфликти, затова и масата на преговорите, остава единственият начин за мир.

По отношение на обявения от шефката на ЕК нов международен проект, който трябва да свърже пряко Южния Кавказ и Централна Азия с европейския пазар - т.нар. Среден коридор, президентът е убедена, че България държи "златна карта" за връзка на Кавказ с Централна Азия и цяла Европа, което ще помогне не просто на икономиката, а и на всеки българин.

На въпрос защо се е получило така, че двата инициативни комитета в момента се замерват с две големи теми - упрекът за пуснатия петрички наркотрафикант и петроханския лама, тя заяви:

"Аз не смятам, че това е разговор от Инициативния комитет Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Но ако питате за моето мнение - да, разбира се имаше много опити за натиск върху хората от Инициативния комитет, има много тежки квалификации, обидни думи. Това говори за култура преди всички, за начин на живот, на стил, за много неща, които са свързани дори с първите 7 години от живота на един човек. Но ако питате мен - аз никога няма да сложа знак за равенство между двете теми. Защото зад помилването стои една много сериозна експертиза, стои спазването на закона до последната му буква, лекарски заключения, денонощна работа на много институции, които са дали тези предписания. Но от всичко това, тези които злоупотребяват с тази тема, те от тези подробности и от тази истина не се интересуват. За тях е важното да се залепи този етикет. И когато ние се обърнахме към министерството на правосъдието, за да поискаме комисия, която с професионално око да ни даде причини, да ни каже това, с което разполагаме истина ли е или не, да си проверят те нещата дали информацията, която ние сме получили, е вярна. И когато имаме тяхното заключение, ние работим по документи. Ние нито сме следствие, нито сме прокуратура, нито сме съд".

"Не мисля, не мога да се усъмня в нито едно от лекарските заключения, коя съм аз, че да имам това право. Ние работим единствено и само в заключенията", така тя отговори на въпрос дали е била подведена за здравословното състояние на Огнян Атанасов.

"Сигурно ако някъде ми беше минало през ум, че може да има след 3 г. някакво престъпление или опит за престъпление, защото аз все още не зная какво се е случило, свързано с този човек, смятате ли, че някой би си сложил главата и би помилвал този човек. Ние работихме с това, което имахме 2022 г. изцяло вървейки по линията на закона", каза тя на въпрос съжалява ли за помилването.

"Една от най-големите кървящи рани на нас като общество. Ако тук смятаме, че се говори за политика, тя се изтрива в момента, в който човек вижда, чете и разбира какво се е случило там. Това там къде е? На няколко десетки километра от столицата. И как така толкова време никой не забелязваше какво се случва там. Защо определени политици излизат в снимките от там? Те не са ли видели, на тях не им ли е представено? Огромните средства, които са давани, как са издавани тези оръжия. И предстои да се отговори на много въпроси. Застреляни са две деца. Как сме допуснали въобще този паралелен свят в нашето общество? Как сме допуснали тези деца да не ходят на училище с години и с месеци? Кой регистрира това училище? Какво излиза от тази проверка? Как тези хора са се домогвали до тези деца? Спящото ни общество ли е това? Прикриване на истина ли е това? Тук трябва да стигнем до края. Трябва да видим дали подобни структури няма и на друго място. Трябва да изпием тази чаша, за да се излекуваме, да оздравеем", така държавният глава коментира случая "Петрохан - Околчица".

"Не мога да приема политици, които казват, че действията на г-н Калушев са "меко казано укорими", категорична бе тя.

"Ние говорим въобще възможен ли е мир в днешния свят, пълен с конфликти. И аз твърдя, че той е възможен. Ще го заявя от най-високата трибуна на ООН. България е между двата конфликта като в менгеме, както и цяла Европа. Доволна съм, че за първи път от години се говори за реорганизация на ООН", заяви президентът.

"Вярвам в максимата веднъж журналист, винаги журналист. И всички колеги, които познавам и български, и от други страни - и те вярват в нея. Това е един особен начин, по който чрез тази професия гледаш на света. Дълголетието се измерва с постоянство. С това да бъдеш много верен на тази професия и верен на принципите, които защитаваш, когато я упражняваш. Това е от онези професии, които слагат отпечатък на начина на мислене и върху целия ти живот. Аз съм започнала в новините. Там не можеш да скриеш нищо, на екран си всяка вече, хората очакват да чуят от теб истината, да им го поднесеш по възможно най-разбираем начин. Няма дубъл и запис, там си ти и нямаш право на грешки. Това учи да си много откровен с хората, да правиш така, че те да ти вярват, но и ти да им вярваш на това, което са ти казали и споделили с теб, когато например правиш един репортаж. Без да обичаш хората, без да имаш желание да влезеш вътре в техните проблеми, без да влезеш в дълбочина, това няма как да се получи. И този принцип спазвам цял живот и в другата си работа. Помага ми страшно много. БНТ е огромна школа за мен", заяви Йотова.

"Едно предаване, което има 1000 издания, означава, че там има разговор. Има обич не само към самото предаване, към хората, които го правят, защото определено сте добър екип. Обич към аудиторията, към която е отправено предаването. В това предаване има всичко. Това е предаване, в което всеки може да намери нещо за себе си. Това е занаят, не е за всеки", каза още тя.