Милотинова: Концепцията ни за "Евровизия" бе приета с аплодисменти от референтната група

Това е огромна възможност името България да стане бранд, коментира генералният директор на БНТ

Доволна съм да съобщя, че общата ни концепция, която носи духа на България и ключовият екип, с който предстои да се реализира "Евровизия 2027", беше приет с аплодисменти на референтната група, която се провежда в подготовката на конкурса. Това заяви генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

"Общата ни концепция, която носи духа на България беше представена на референтната група в началото на тази седмица и беше утвърдена. Както и ключовият екип за реализиране на Евровизия 2027 г. В него има и българско и международно участие. Имаме и участници от Евровизия, които досега са правили песенния конкурс. Това са професионалисти, които всяка година всяка обществена телевизия кани, защото те с това се занимават. Знаят как да го направят най-добре. Включили сме такива професионалисти и в екипа на БНТ", посочи тя.

Представена е била общата визия. Тепърва се прави проект за сцена.

"Предстои нещо много вдъхновяващо май месец догодина. "Евровизия" на море в Бургас. Надяваме се да направим едно прекрасно домакинство, което да покаже целия талант на България, всички нейни красоти, гостопроемството. Да покаже, че България може. Имайте предвид, че страната ни никога не е организирала толкова голямо събитие, каквото е Евровизия. През 2026 г. песенният конкурс е бил гледан от 131 млн. зрители по целия свят. Тази година зрителите може да са повече, тъй като и Канада участва. Финалният брой на страните-участнички ще го видим чак след месеци", заяви Милотинова.

"Това е огромна възможност името България да стане бранд. Страната ни може да използва тази уникална възможност да покаже целия си потенциал. Имаме освен много таланти, много иновативни бизнеси, страхотни природни красоти, история с изключителни богатства. Това, което може да се постигне като ефект, не може да се измери с цифри. Това е най-важното, защото ефектa, който можем да постигнем е да обърнем мнението на тези, които не познават България. Когато отидем в някоя далечна страна да не ни питат вече "Къде беше България?". Да знаят къде е тя, да знаят какво представлява, какви хора живеят тук. Наистина възможността е огромна и тя ще се измерва години след Евровизия. Много интересни моменти предстоят оттук нататък", коментира генералният директор на БНТ.

"Нашата цел е да включим не само града домакин, а и другите градове, които участваха в надпреварата. Те показаха страхотен хъс и много голямо желание да се включат. Ще мислим програми и за тях", посочи тя.

"Екипите работят почти денонощно, в трескава подготовка сме. Смятам, че България има потенциала да направи това голямо събитие", заяви Милотинова.