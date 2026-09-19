НАП провери известна игрална зала в Пловдив и откри над 160 нарушения

Акцията била по сигнал, че в обекта се допускат граждани, вписани в специалния регистър за хора с хазартна зависимост

Нощна акция е провела Националната агенция по приходите в Пловдив. Данъчните инспектори са влезли в известна игрална зала по сигнал, че в залата се допускат уязвими лица - граждани, вписани в специалния регистър за хора с хазартна зависимост.

"В хода на проверката наши служители бяха служебно вписани за целите на проверката като уязвими лица, с цел да проверим дали в обекта наистина се допускат уязвими лица. Не се потвърди сигналът, нашите служители не бяха допуснати", съобщи началникът на сектор в Главна дирекция "Фискален контрол" към НАП Адриан Василев. В игралната зала обаче НАП установили над 160 нарушения на финансовата отчетност.

Стана ясно още, че актове за 632 хил. евро е наложила на хазартни обекти в страната през последната година, като половината от тях са именно за неправилно водене на отчетността. От 19 септември м.г. до днес са установени 766 нарушения при извършени 626 проверки.

Общо 74 акта са наложени за нарушения при рекламата на хазарт, свързани с отстояние на рекламното съдържание, като глобите са общо над 107 хил. евро.

При нарушение глобата за хазартните оператори може да достигне до 25 хил. евро, а за разпространителите на реклама - до 115 хил. евро.