ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Променят движението по бул. "Владимир Вазов" от дн...

Времето София 24° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23589705 www.24chasa.bg

НАП провери известна игрална зала в Пловдив и откри над 160 нарушения

24 часа Пловдив онлайн

2256
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Акцията била по сигнал, че в обекта се допускат граждани, вписани в специалния регистър за хора с хазартна зависимост

Нощна акция е провела Националната агенция по приходите в Пловдив. Данъчните инспектори са влезли в известна игрална зала по сигнал, че в залата се допускат уязвими лица - граждани, вписани в специалния регистър за хора с хазартна зависимост.

"В хода на проверката наши служители бяха служебно вписани за целите на проверката като уязвими лица, с цел да проверим дали в обекта наистина се допускат уязвими лица. Не се потвърди сигналът, нашите служители не бяха допуснати", съобщи началникът на сектор в Главна дирекция "Фискален контрол" към НАП Адриан Василев. В игралната зала обаче НАП установили над 160 нарушения на финансовата отчетност.

Стана ясно още, че актове за 632 хил. евро е наложила на хазартни обекти в страната през последната година, като половината от тях са именно за неправилно водене на отчетността. От 19 септември м.г. до днес са установени 766 нарушения при извършени 626 проверки.

Общо 74 акта са наложени за нарушения при рекламата на хазарт, свързани с отстояние на рекламното съдържание, като глобите са общо над 107 хил. евро.

При нарушение глобата за хазартните оператори може да достигне до 25 хил. евро, а за разпространителите на реклама - до 115 хил. евро.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп прати Канада в прегръдките на Брюксел