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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23589821 www.24chasa.bg

Задържаха зам.-кмет и секретар на община Кърджали

Ненко Станев

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Снимка: Архив

Двама ръководни служители и един редови са задържани следобед в петък от полицията в Кърджали по проверка, свързана с жалба за оказан натиск, съобщиха за "24 часа" от ОД на МВР. 

Задържани са за 24 часа по закона за МВР и се очаква до обяд да бъдат освободени. Жалбата срещу тримата е от бивш ръководител на звено в общинска администрация. В нея се твърди, че е бил оказан натиск да подаде заявление за напускане на поста.

По неофициална информация в ареста са попаднали заместник-кмет и секретар на община Кърджали, а жалбата е подадена от бившата шефка на общинското предприятие "Обреден дом зали" Моника Атанасова. Договорът с нея беше прекратен, а тя загуби съдебните дела. 

Снимка: Архив

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